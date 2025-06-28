Над Харковом збили ударний дрон, але над містом ще є ворожі безпілотники - мер
Київ • УНН
Сили оборони збили ударний ворожий дрон над Харковом, попередньо без наслідків. Міський голова Ігор Терехов повідомив про наявність інших ворожих БПЛА в небі міста.
Ударний ворожий дрон збили над Харковом, попередньо - без наслідків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
Силами оборони над Харковом був збитий ударний дрон. Попередньо - без наслідків. У небі над містом ще є ворожі БПЛА. Будьте обережні, краще перейдіть в укриття
У Харкові затримали 19-річну російську агентку за теракт проти військових із підривом скутера25.06.25, 10:59 • 2384 перегляди