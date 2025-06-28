Над Харковом збили ударний дрон, але над містом ще є ворожі безпілотники - мер

Ударний ворожий дрон збили над Харковом, попередньо - без наслідків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

Силами оборони над Харковом був збитий ударний дрон. Попередньо - без наслідків. У небі над містом ще є ворожі БПЛА. Будьте обережні, краще перейдіть в укриття - повідомив Терехов.

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