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Жителька Івано-Франківської області померла від травм, отриманих під час атаки рф 29 червня

Київ • УНН

 • 1496 перегляди

Анна Косач із села Нараївка померла в лікарні від травм, отриманих під час атаки російських окупантів 29 червня. Жінку госпіталізували з численними травмами, але врятувати її не вдалося.

Жителька Івано-Франківської області померла від травм, отриманих під час атаки рф 29 червня

Жителька села Нараївка Більшівцівської громади Івано-Франківського району Анна Косач, яка отримала численні травми під час атаки російських окупантів 29 червня, померла в лікарні, Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації (ОДА) Світлана Онищук, передає УНН.

Від травм, отриманих внаслідок ворожої атаки на Прикарпаття 29 червня, відійшла у вічність Анна Косач із села Нараївка Більшівцівської громади

- написала Онищук у своєму Telegram-каналі.

За її словами, того ранку жінку госпіталізували з численними травмами. На жаль, врятувати її не вдалося.

Нагадаємо

У ніч на 29 червня Україна пережила масовану нічну атаку. росія обстріляла підприємства на Полтавщині та Запоріжжі. Було зафіксовано атаки БпЛА на Львів, Тернопіль та Івано-Франківщину, а також рух ракет у Чернігівській області.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Івано-Франківська область
Полтавська область
Запорізька область
Чернігівська область
Україна
Тернопіль
Львів
Tesla
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