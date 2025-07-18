Жителька Івано-Франківської області померла від травм, отриманих під час атаки рф 29 червня

Жителька села Нараївка Більшівцівської громади Івано-Франківського району Анна Косач, яка отримала численні травми під час атаки російських окупантів 29 червня, померла в лікарні, Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації (ОДА) Світлана Онищук, передає УНН.

Від травм, отриманих внаслідок ворожої атаки на Прикарпаття 29 червня, відійшла у вічність Анна Косач із села Нараївка Більшівцівської громади - написала Онищук у своєму Telegram-каналі.

За її словами, того ранку жінку госпіталізували з численними травмами. На жаль, врятувати її не вдалося.

Нагадаємо

У ніч на 29 червня Україна пережила масовану нічну атаку. росія обстріляла підприємства на Полтавщині та Запоріжжі. Було зафіксовано атаки БпЛА на Львів, Тернопіль та Івано-Франківщину, а також рух ракет у Чернігівській області.