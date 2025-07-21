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Івано-Франківськ пережив наймасштабнішу атаку з початку повномасштабного вторгнення рф

Київ • УНН

 • 28779 перегляди

Івано-Франківськ зазнав комбінованого удару ракетами та "шахедами" в ніч на 21 липня. Зафіксовано пошкодження інфраструктури та постраждалих у трьох селах громади.

Івано-Франківськ пережив наймасштабнішу атаку з початку повномасштабного вторгнення рф

Івано-Франківськ у ніч на понеділок, 21 липня, зазнав наймасштабнішої атаки з часу повномасштабного вторгнення росії. Про це повідомив міський голова Руслан Марці́нків, інформує УНН.

Деталі

Він зазначив, що Івано-Франківськ був підданий комбінованому удару з застосуванням ракет і "шахедів".

Маємо у 3 селах громади пошкодження інфраструктури. Попередньо уточнюються зараз масштаби. Знаємо, що в одному з сіл нашої громади є постраждалі. Але в легкому стані

- уточнив Марцінків.

За його словами, ударів було "дуже багато".

"Дякуємо ППО. Всім, хто долучений до оборони міста Івано-Франківська", - додав мер.

Нагадаємо

У ніч на 21 липня росія вивела в акваторію Чорного моря підводний ракетоносій, максимальним залпом до 6 крилатих ракет "Калібр". Тим часом Повітряні сили попередили про зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому "оленья" (мурманська область, рф).

Внаслідок нічної атаки на Київ загинула одна людина, ще одного чоловіка госпіталізовано з множинними пораненнями. Пошкоджено вхід на станцію метро "Лук'янівська", зафіксовано займання на даху житлового будинку та пожежу в дитсадку.

Жителька Івано-Франківської області померла від травм, отриманих під час атаки рф 29 червня18.07.25, 23:22 • 5228 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Івано-Франківськ
Київ
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