Нардепа Рущишина провели в последний путь на Львовщине
Киев • УНН
Народного депутата Ярослава Рущишина, погибшего в автокатастрофе 24 июля, похоронили на Львовщине. Политик на мотоцикле Harley-Davidson столкнулся с трактором.
Во Львовской области в воскресенье, 27 июля, провели в последний путь народного депутата Украины Ярослава Рущишина, погибшего в автокатастрофе. Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует УНН.
Детали
По его словам, Рущишин был честным, отважным и достойным человеком.
До сих пор не верится, что он нас так преждевременно покинул. Львовщина прощается с Ярославом Рущишиным. Вечная память
Напомним
Народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Рущишин погиб 24 июля в результате дорожно-транспортного происшествия. Политик, находившийся за рулем мотоцикла Harley-Davidson, не справился с управлением и совершил столкновение с трактором, который ехал в попутном направлении.
По факту ДТП, в которой погиб народный депутат Украины Ярослав Рущишин, зарегистрировано уголовное производство, сообщили в Офисе генпрокурора
Рущишин был народным депутатом Украины IX созыва от партии "Голос", предпринимателем и общественным деятелем. В 2019 году его наградили орденом "За заслуги" II степени.
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