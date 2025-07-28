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Нардепа Рущишина провели в последний путь на Львовщине

Киев • УНН

 • 1930 просмотра

Народного депутата Ярослава Рущишина, погибшего в автокатастрофе 24 июля, похоронили на Львовщине. Политик на мотоцикле Harley-Davidson столкнулся с трактором.

Нардепа Рущишина провели в последний путь на Львовщине

Во Львовской области в воскресенье, 27 июля, провели в последний путь народного депутата Украины Ярослава Рущишина, погибшего в автокатастрофе. Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует УНН.

Детали

По его словам, Рущишин был честным, отважным и достойным человеком.

До сих пор не верится, что он нас так преждевременно покинул. Львовщина прощается с Ярославом Рущишиным. Вечная память

- написал руководитель Львовской ОВА.

Напомним

Народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Рущишин погиб 24 июля в результате дорожно-транспортного происшествия. Политик, находившийся за рулем мотоцикла Harley-Davidson, не справился с управлением и совершил столкновение с трактором, который ехал в попутном направлении.

По факту ДТП, в которой погиб народный депутат Украины Ярослав Рущишин, зарегистрировано уголовное производство, сообщили в Офисе генпрокурора

Рущишин был народным депутатом Украины IX созыва от партии "Голос", предпринимателем и общественным деятелем. В 2019 году его наградили орденом "За заслуги" II степени.

В парламенте подтвердили гибель нардепа Ярослава Рущишина25.07.25, 08:40 • 6731 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Рущишин Ярослав Иванович
Львовская область
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