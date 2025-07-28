Нардепа Рущишина провели в останню путь на Львівщині
Київ • УНН
Народного депутата Ярослава Рущишина, який загинув у автокатастрофі 24 липня, поховали на Львівщині. Політик на мотоциклі Harley-Davidson зіткнувся з трактором.
У Львівській області у неділю, 27 липня, провели в останню путь народного депутата України Ярослава Рущишина, який загинув в автокатастрофі. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує УНН.
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За його словами, Рущишин був чесною, відважною та гідною людиною.
Досі не віриться, що він нас так передчасно залишив. Львівщина прощається з Ярославом Рущишиним. Вічна памʼять
Нагадаємо
Народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Рущишин загинув 24 липня в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Політик, який перебував за кермом мотоцикла Harley-Davidson, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з трактором, який їхав у попутному напрямку.
За фактом ДТП, у якій загинув народний депутат України Ярослав Рущишин, зареєстровано кримінальне провадження, повідомили в Офісі генпрокурора
Рущишин був народним депутатом України IX скликання від партії "Голос", підприємцем і громадським діячем. У 2019 році його нагородили орденом "За заслуги" ІІ ступеня.
У парламенті підтвердили загибель нардепа Ярослава Рущишина25.07.25, 08:40 • 6753 перегляди