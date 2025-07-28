Нардепа Рущишина провели в останню путь на Львівщині

У Львівській області у неділю, 27 липня, провели в останню путь народного депутата України Ярослава Рущишина, який загинув в автокатастрофі. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує УНН.

За його словами, Рущишин був чесною, відважною та гідною людиною.

Досі не віриться, що він нас так передчасно залишив. Львівщина прощається з Ярославом Рущишиним. Вічна памʼять