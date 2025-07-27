На Киевщине спасатели деблокировали тело погибшего водителя после ДТП

Вблизи села Бузовая, на автодороге Киев–Чоп, произошла смертельная авария: водитель погиб, оказавшись зажатым в искореженном авто. Спасатели деблокировали тело погибшего с помощью специального инструмента. Причины аварии устанавливаются, сообщила ГСЧС, пишет УНН.

Детали

26 июля в 17:42 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Киев-Чоп, возле с. Бузовая, Дмитровской территориальной общины - говорится в сообщении.

По прибытии на место аварии стало известно, что водителя зажало в машине. Спасатели с помощью специнструментов разрезали авто и извлекли тело погибшего. Причины аварии в настоящее время устанавливаются.

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