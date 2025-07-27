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На Киевщине спасатели деблокировали тело погибшего водителя после ДТП

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Вблизи села Бузовая на автодороге Киев–Чоп произошло смертельное ДТП. Спасатели деблокировали тело погибшего водителя из искореженного автомобиля.

На Киевщине спасатели деблокировали тело погибшего водителя после ДТП

Вблизи села Бузовая, на автодороге Киев–Чоп, произошла смертельная авария: водитель погиб, оказавшись зажатым в искореженном авто. Спасатели деблокировали тело погибшего с помощью специального инструмента. Причины аварии устанавливаются, сообщила ГСЧС, пишет УНН.

Детали

26 июля в 17:42 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Киев-Чоп, возле с. Бузовая, Дмитровской территориальной общины - говорится в сообщении.

По прибытии на место аварии стало известно, что водителя зажало в машине. Спасатели с помощью специнструментов разрезали авто и извлекли тело погибшего. Причины аварии в настоящее время устанавливаются.

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Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧППроисшествияКиевская областьАвто
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев
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