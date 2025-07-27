На Київщині рятувальники деблокували тіло загиблого водія після ДТП

Поблизу села Бузова, на автодорозі Київ–Чоп, сталася смертельна аварія: водій загинув, опинившись затисненим у понівеченому авто. Рятувальники деблокували тіло загиблого за допомогою спеціального інструменту. Причини аварії встановлюють, повідомила ДСНС, пише УНН.

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26 липня о 17:42 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Київ-Чоп, біля с. Бузова, Дмитрівської територіальної громади - йдеться у дописі.

Після прибуття на місце аварії стало відомо, що водія затисло в машині. Рятувальники за допомогою спецінструментів розрізали авто та дістали тіло загиблого. Причини аварії наразі встановлюються.

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