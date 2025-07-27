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Госсекретарь США назвал вероятного кандидата в президенты от республиканцев в 2028 году

Киев • УНН

 • 1588 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио предположил, что вице-президент Джей Ди Вэнс может стать кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах 2028 года. Рубио считает Вэнса «отличным кандидатом» и «близким другом».

Госсекретарь США назвал вероятного кандидата в президенты от республиканцев в 2028 году

Государственный секретарь США Марко Рубио не исключает, что на выборах президента 2028 года кандидатом от Республиканской партии может стать Джей Ди Вэнс, который сейчас занимает должность вице-президента. Об этом он заявил в интервью Fox News, передает УНН.

Детали

По мнению Рубио, Вэнс "был бы отличным кандидатом". Он считает, что действующий вице-президент имеет потенциал стать кандидатом в президенты в 2028 году.

Я думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом. Если он решит, что хочет этого. Я надеюсь, что он действительно намерен это сделать 

- заявил глава Госдепа США.

Также Рубио назвал Вэнса "близким другом".

Он близкий друг, и я надеюсь, он намерен это сделать. Знаю, еще рано, но как госсекретарь не вмешиваюсь в политику. Есть правила против моего участия во внутренней политике, и я хочу работать, пока президент позволяет, до января 2029 

- добавил госсекретарь США.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что президент США Дональд Трамп устал ждать от российского диктатора владимира путина шагов по окончанию войны в Украине и выражает раздражение действиями кремля. Об этом заявил Марко Рубио.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Фокс Ньюс
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Дональд Трамп
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