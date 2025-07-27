Госсекретарь США назвал вероятного кандидата в президенты от республиканцев в 2028 году

Государственный секретарь США Марко Рубио не исключает, что на выборах президента 2028 года кандидатом от Республиканской партии может стать Джей Ди Вэнс, который сейчас занимает должность вице-президента. Об этом он заявил в интервью Fox News, передает УНН.

Детали

По мнению Рубио, Вэнс "был бы отличным кандидатом". Он считает, что действующий вице-президент имеет потенциал стать кандидатом в президенты в 2028 году.

Я думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом. Если он решит, что хочет этого. Я надеюсь, что он действительно намерен это сделать - заявил глава Госдепа США.

Также Рубио назвал Вэнса "близким другом".

Он близкий друг, и я надеюсь, он намерен это сделать. Знаю, еще рано, но как госсекретарь не вмешиваюсь в политику. Есть правила против моего участия во внутренней политике, и я хочу работать, пока президент позволяет, до января 2029 - добавил госсекретарь США.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что президент США Дональд Трамп устал ждать от российского диктатора владимира путина шагов по окончанию войны в Украине и выражает раздражение действиями кремля. Об этом заявил Марко Рубио.