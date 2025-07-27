Держсекретар США назвав ймовірного кандидата в президенти від республіканців у 2028 році
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо припустив, що віцепрезидент Джей Ді Венс може стати кандидатом у президенти від Республіканської партії на виборах 2028 року. Рубіо вважає Венса "чудовим кандидатом" і "близьким другом".
Державний секретар США Марко Рубіо не виключає, що на виборах президента 2028 року кандидатом від Республіканської партії може стати Джей Ді Венс, який зараз займає посаду віце-президента. Про це він заявив в інтерв’ю Fox News, передає УНН.
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На думку Рубіо, Венс "був би чудовим кандидатом". Він вважає, що чинний віцепрезидент має потенціал стати кандидатом у президенти в 2028 році.
Я думаю, Джей Ді Венс був би чудовим кандидатом. Якщо він вирішить, що хоче цього. Я сподіваюся, що він дійсно має намір це зробити
Також Рубіо назвав Венса "близьким другом".
Він близький друг, і я сподіваюся, він має намір це зробити. Знаю, ще рано, але як держсекретар не втручаюся в політику. Є правила проти моєї участі у внутрішній політиці, і я хочу працювати, доки президент дозволяє, до січня 2029
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що президент США Дональд Трамп втомився чекати від російського диктатора володимира путіна кроків щодо закінчення війни в Україні і висловлює роздратування діями кремля. Про це заявив Марко Рубіо.