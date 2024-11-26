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Пожар на космодроме: в Японии приостановили испытания ракеты Epsilon S

Пожар на космодроме: в Японии приостановили испытания ракеты Epsilon S

Киев  •  УНН

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На полигоне космического центра Танэгасима вспыхнул пожар во время испытаний двигателя ракеты Epsilon S. JAXA временно остановила тестирование и выясняет причины инцидента, информация о пострадавших отсутствует.

Японское космическое агентство JAXA временно остановило испытания двигателя ракеты Epsilon S после пожара, который вспыхнул на полигоне в космическом центре Танэгасима. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

На данный момент информации о пострадавших или нанесенном материальном ущербе нет. Представители JAXA сообщили, что сейчас идет оценка ситуации в зоне испытаний, а причина инцидента выясняется.

Предыдущая неудача с испытанием двигателя Epsilon S уже вызвала задержку в запуске спутников и реализации японской космической программы. Новый инцидент может стать еще одним вызовом для амбициозных планов JAXA по развитию национальных космических технологий.

Ракета Epsilon S разрабатывается для запуска спутников нового поколения и участия в международных космических проектах. Однако регулярные технические сбои могут поставить под угрозу сроки реализации этих программ.

Японское космическое агентство приостановило попытку запуска ракеты с посадочным модулем на Луну27 авг. 2023, 23:44 • 622537 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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