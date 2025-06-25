Євросоюз офіційно вступає у світову космічну гонку: Єврокомісія представила Закон ЄС про космос
Київ • УНН
Єврокомісія представила Закон ЄС про космос, спрямований на покращення конкурентоспроможності європейського космічного сектору, його безпеку та сталий розвиток. Документ уніфікує космічні правила та має на меті зменшити бюрократію.
Єврокомісія як виконавчий орган ЄС представила Закон ЄС про космос. Документ розширює доступ до ринку та посилює космічної безпеки, спрощує європейську космічну економіку та має зробити її конкурентоспроможною. Про це УНН повідомляє з посиланням на Єврокомісію.
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Закон передбачає низку амбітних заходів, спрямованих на те, щоб зробити космічний сектор Європи чистішим, безпечнішим та конкурентоспроможнішим у Європі та на її експортних ринках.
Як зауважили у Єврокомісії, європейські космічні правила станом на тепер фрагментовані і базуються на розрізнених національних підходах. Ця неоднорідність стримує розвиток інновацій, зменшує частку європейського ринку та створює додаткові витрати.
Чітка та гармонізована система на європейському рівні подбає про посилення безпеки, стійкість та екологічну відповідальність у всьому ЄС, водночас допомагаючи компаніям зростати та масштабуватися за кордоном.
Закон ЄС про космос має на меті скоротити бюрократію, захистити космічні активи та створити справедливі та передбачувані умови гри для бізнесу.
Пропозиція базується на трьох ключових принципах:
- Безпека. Космос, а особливо довколаземний простір стає все більш перевантаженим. Сьогодні на орбіті перебуває 11 000 супутників. І ще 50 000, як очікується, буде запущено протягом наступного десятиліття. Водночас у космосі вже циркулює понад 128 мільйонів уламків, що різко збільшує ризик зіткнень. Це може спровокувати каскадні аварії, які зроблять ключові орбіти непридатними для використання та відключить доступ до життєво важливих супутникових послуг. Щоб запобігти цьому, Закон ЄС про космос запроваджує заходи з покращення відстеження космічних об'єктів та обмеження появи нового сміття, включаючи вимоги щодо безпечної утилізації супутників після закінчення терміну їхньої експлуатації.
- Стійкість. На космос у світі стає все більше претензій від держав, а методи його освоєння не завжди відповідають нормам міжнародного права. Космічна інфраструктура стикається зі зростаючими загрозами від кібератак та електронних перешкод, спрямованих на супутники, наземні станції та лінії зв'язку. Закон ЄС про космос вимагатиме від усіх космічних операторів проводити ретельну оцінку ризиків протягом усього життєвого циклу супутника, застосовуючи правила кібербезпеки та звітності про інциденти, адаптовані до космічного сектору.
- Сталий розвиток. Зі зростанням космічної діяльності управління ресурсами, викидами CO2 та космічним сміттям стає життєво важливим. Закон ЄС про космос встановить спільні правила для вимірювання цього впливу. Забезпечить узгодженість перевірених даних та заохочуватиме інновації в таких сферах, як обслуговування в космосі, щоб продовжити термін служби супутників та зменшити кількість космічного сміття.
Нові правила застосовуватимуться як до космічних активів ЄС, до національних космічних об'єктів, так і до операторів, що не входять до ЄС та пропонують послуги в Європі.
Нормативні вимоги будуть адаптовані до розміру та рівня зрілості компанії, а також оцінюватися з урахуванням пов'язаних з цим ризиків.
Законодавча ініціатива буде обговорена у Європейському Парламенті та Європарламенті, відповідно до передбаченої процедури.
Тим часом Єврокомісія перейде до реалізації дій, викладених у Концепції, у тісній співпраці з державами-членами ЄС, Агентством ЄС з космічної програми (EUSPA) , Європейським космічним агентством (ESA) та іншими партнерами, зокрема космічною промисловістю.
Буде створено Космічну команду Європи – форум високого рівня, який об’єднає всі зацікавлені сторони європейської космічної екосистеми, для об’єднання європейських досягнень та можливостей, пов’язаних з космосом. Починаючи з 2025 року Єврокомісія розробить спеціальну методологію моніторингу конкурентоспроможності ЄС у космічному секторі .
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