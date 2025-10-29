Європейське космічне агентство планує зайнятися військовими супутниками
Європейське космічне агентство (ESA) у листопаді звернеться до держав-членів з проханням виділити близько 1 мільярда євро на розробку мережі розвідувальних супутників військового рівня. Ця програма допоможе військовим та урядам протидіяти загрозам та ліквідовувати наслідки стихійних лих, передаючи оптичні зображення надвисокої роздільної здатності.
Європейське космічне агентство (ESA) у листопаді звернеться до своїх держав-членів з проханням виділити "приблизно 1 мільярд євро" на розробку мережі розвідувальних супутників військового рівня, повідомив генеральний директор організації Йозеф Ашбахер, пише УНН з посиланням на Euractiv.
У межах цього плану фінансування ESA працюватиме над програмою ЄС, спрямованою на допомогу військовим та урядам у протидії загрозам та ліквідації наслідків стихійного лиха шляхом передачі на Землю оптичних зображень надвисокої роздільної здатності з інтервалом менше 30 хвилин.
"Стратегічно це дуже важливо, оскільки проєкт орієнтований на нову групу користувачів, а саме на користувачів у сфері безпеки та оборони", - заявив Ашбахер, виступаючи в кулуарах щорічної конференції Європейського інституту космічної політики у Відні.
Інші космічні програми блоку, такі як Galileo, альтернатива GPS для геонавігації, та Copernicus, що використовується для моніторингу наслідків зміни клімату, переважно використовуються в цивільних цілях.
Ашбахер заявив, що розвідувальне угруповання увійде до загальної бюджетної заявки ESA на суму 22 мільярди євро на найближчі три роки. Деталі будуть обговорені на саміті з фінансування у Бремені наступного місяця, де країнам буде запропоновано зробити свій внесок у різні програми.
Водночас ЄС наразі розглядає питання щодо розподілу своїх космічних видатків у семирічному бюджеті на 2028-2034 роки.
Попри те, що колись це вважалося "забороненою" темою для ESA, яке було засноване в 1970-х роках для реалізації проектів у мирних цілях, Ашбахер сказав, що 22 країни агентства погодилися, що оборонні проекти повинні бути включені для зміцнення безпеки.
"Це не потребує змін у нашій конвенції, оскільки ми докладно обговорювали це минулого року; формулювання "мирні цілі" насправді тлумачиться для оборони, - сказав Ашбахер. - Найкращим доказом того, що [столиці] погоджуються з цим тлумаченням, є те, що вони попросили мене подати програму".
Європейська комісія називає нову військову супутникову систему "Урядовою службою спостереження за Землею" (Earth Observation governmental service, EOGS), а ESA - "Європейською системою стійкості з космосу" (European Resilience from Space).
