Європейське космічне агентство планує зайнятися військовими супутниками

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
12:21 • 2292 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 11167 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
09:51 • 11108 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
07:00 • 48586 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 42520 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 43985 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 113255 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 58883 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 54019 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 78462 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету напередодні візиту Трампа до Південної Кореї29 жовтня, 04:30 • 37633 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 51152 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 30760 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo08:05 • 22563 перегляди
Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США08:48 • 11533 перегляди
Публікації
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto11:54 • 11167 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto11:14 • 11317 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
07:00 • 48586 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 51255 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні28 жовтня, 16:50 • 113255 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Кім Чен Ин
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo08:05 • 22644 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 30845 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 28987 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 31256 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto28 жовтня, 13:18 • 38687 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Washington Post
Гриби
Forbes

Європейське космічне агентство планує зайнятися військовими супутниками

Київ • УНН

 • 1152 перегляди

Європейське космічне агентство (ESA) у листопаді звернеться до держав-членів з проханням виділити близько 1 мільярда євро на розробку мережі розвідувальних супутників військового рівня. Ця програма допоможе військовим та урядам протидіяти загрозам та ліквідовувати наслідки стихійних лих, передаючи оптичні зображення надвисокої роздільної здатності.

Європейське космічне агентство планує зайнятися військовими супутниками

Європейське космічне агентство (ESA) у листопаді звернеться до своїх держав-членів з проханням виділити "приблизно 1 мільярд євро" на розробку мережі розвідувальних супутників військового рівня, повідомив генеральний директор організації Йозеф Ашбахер, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

У межах цього плану фінансування ESA працюватиме над програмою ЄС, спрямованою на допомогу військовим та урядам у протидії загрозам та ліквідації наслідків стихійного лиха шляхом передачі на Землю оптичних зображень надвисокої роздільної здатності з інтервалом менше 30 хвилин.

"Стратегічно це дуже важливо, оскільки проєкт орієнтований на нову групу користувачів, а саме на користувачів у сфері безпеки та оборони", - заявив Ашбахер, виступаючи в кулуарах щорічної конференції Європейського інституту космічної політики у Відні.

Інші космічні програми блоку, такі як Galileo, альтернатива GPS для геонавігації, та Copernicus, що використовується для моніторингу наслідків зміни клімату, переважно використовуються в цивільних цілях.

Ашбахер заявив, що розвідувальне угруповання увійде до загальної бюджетної заявки ESA на суму 22 мільярди євро на найближчі три роки. Деталі будуть обговорені на саміті з фінансування у Бремені наступного місяця, де країнам буде запропоновано зробити свій внесок у різні програми.

Водночас ЄС наразі розглядає питання щодо розподілу своїх космічних видатків у семирічному бюджеті на 2028-2034 роки.

Попри те, що колись це вважалося "забороненою" темою для ESA, яке було засноване в 1970-х роках для реалізації проектів у мирних цілях, Ашбахер сказав, що 22 країни агентства погодилися, що оборонні проекти повинні бути включені для зміцнення безпеки.

"Це не потребує змін у нашій конвенції, оскільки ми докладно обговорювали це минулого року; формулювання "мирні цілі" насправді тлумачиться для оборони, - сказав Ашбахер. - Найкращим доказом того, що [столиці] погоджуються з цим тлумаченням, є те, що вони попросили мене подати програму".

Європейська комісія називає нову військову супутникову систему "Урядовою службою спостереження за Землею" (Earth Observation governmental service, EOGS), а ESA - "Європейською системою стійкості з космосу" (European Resilience from Space).

Євросоюз офіційно вступає у світову космічну гонку: Єврокомісія представила Закон ЄС про космос25.06.25, 16:27 • 2483 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Державний бюджет
Європейське космічне агентство
Європейська комісія
Австрія