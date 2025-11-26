$42.400.03
ESA розраховує на бюджет у €22 млрд і готує програму оборонних спроможностей в космосі

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Європейське космічне агентство (ESA) запросило 22 мільярди євро на наступні три роки та представить пропозицію на 1,35 мільярда євро для нової програми зміцнення оборонних можливостей у космосі. Це перший випадок, коли цивільна організація ESA, заснована в 1975 році, просувається у військовий сектор.

ESA розраховує на бюджет у €22 млрд і готує програму оборонних спроможностей в космосі

Європейське космічне агентство (ESA), європейський еквівалент NASA розраховує на 22 мільярди євро на наступні три роки від держав-членів і представить 1,35-мільярдну пропозицію нової програми зміцнення та синхронізації оборонних можливостей в космосі, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

ESA представить пропозицію на суму 1,35 мільярда євро щодо нової програми зміцнення та синхронізації оборонних можливостей континенту в космосі на конференції, яка розпочнеться в середу в Бремені у Німеччині. Це перший випадок, коли ESA, цивільна організація, заснована в 1975 році, яка уникала військових проектів, просувається в цей сектор.

Загалом планований бюджет на 36% більше, ніж попередній бюджет, на тлі того, як країни розширюють свою військову присутність у космосі

Європейське космічне агентство планує зайнятися військовими супутниками29.10.25, 13:16 • 3152 перегляди

На тлі того, як Європа зобов'язується збільшити витрати на оборону у відповідь на війну росії в Україні та тиск з боку президента США Дональда Трампа, генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер запропонував програму під назвою European Resilience from Space для держав-членів, щоб вони могли спільно використовувати національні космічні активи.

"Змінюється джерело фінансування, - сказав Ашбахер в інтерв'ю. - Фінансування космічної діяльності в майбутньому все частіше також надходитиме від міністерств оборони, тоді як у минулому, принаймні в Європі, воно здійснювалося переважно від цивільних міністерств".

Програма ERS використовуватиме такі проекти, як Iris2 - запропонована ЄС альтернатива Starlink, мережі супутникового зв'язку на низькій навколоземній орбіті, що належить SpaceX Ілона Маска, - а також Galileo, європейська навігаційна супутникова система, подібна до американської Global Positioning System. Цільовими користувачами є оборонне співтовариство, поліцейські сили та агентства цивільного захисту, пише видання.

Європі потрібно більше інвестувати в космос для незалежності від США - гендиректор ESA28.04.25, 09:59 • 5413 переглядiв

Змусити більші країни поділитися своїми суверенними космічними активами буде нелегким завданням. Ашбахер сказав, що він провів обговорення, щоб пояснити, як держави-члени можуть отримати вигоду від програми та які "правила взаємодії".

"Для Європи справді важливо, щоб ми зміцнили свою незалежність та автономію, - сказав він. - Це, безумовно, лежить в основі моєї пропозиції міністрам".

Пропозицію буде винесено на голосування керівниками космічних програм з Великої Британії, Франції, Італії та інших країн, коли вони зберуться на міністерській раді Європейського космічного агентства.

Після закликів держав-членів запропонувати програму ERS, Ашбахер зустрівся з міністрами оборони по всій Європі, щоб лобіювати виділення фінансування для нової програми.

Доповнення

Ці ініціативи керівника ESA відбуваються на тлі зобов'язань союзників по НАТО збільшити свої витрати на оборону до 5% валового внутрішнього продукту до 2035 року через зростання геополітичної напруженості та зростання загроз безпеці.

Юлія Шрамко

