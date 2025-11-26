$42.400.03
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Boeing Starliner совершит следующий полет без экипажа: NASA подтвердило новый формат миссии

Киев • УНН

 • 572 просмотра

NASA объявило об изменении формата следующего запуска корабля Boeing Starliner на грузовой без экипажа, запланированный не ранее апреля 2026 года. Это решение принято после длительных технических проверок и пересмотра контракта с Boeing из-за хронических проблем корабля.

Boeing Starliner совершит следующий полет без экипажа: NASA подтвердило новый формат миссии
Фото: Boeing

НАСА объявило, что следующий запуск корабля Boeing Starliner будет грузовым и пройдет без экипажа. Решение было принято после длительных технических проверок и пересмотра будущих миссий программы. Об этом пишет УНН.

Подробности

НАСА подтвердило, что миссия Starliner-1 будет запущена не ранее апреля 2026 года после завершения всех испытаний и сертификации. 

НАСА и Boeing продолжают тщательно испытывать двигательную систему Starliner, готовясь к двум потенциальным полетам в следующем году

– заявил руководитель Программы коммерческих экипажей Стив Стич.

Пересмотр контракта и изменение планов

Агентство и Boeing изменили контракт 2014 года: вместо шести пилотируемых миссий теперь планируется грузовой полет Starliner-1 и до трех последующих запусков до завершения работы МКС. 

Телескоп Уэбба обнаружил уникальную тройную звездную систему Апеп с редкими звездами20.11.25, 15:34 • 3374 просмотра

Эта модификация позволяет… согласовать наше планирование полетов на основе потребностей станции до 2030 года 

– подчеркнул Стич.

Хронические проблемы корабля

Starliner десятки раз задерживали из-за технических сбоев. В 2019 году первый полет сорвали проблемы ПО, в 2022-м корабль хоть и добрался до МКС, но с неисправностями двигателей.

В 2024 году во время первой пилотируемой миссии с астронавтами Бутчем Уилмором и Суни Уильямс Starliner снова столкнулся с серьезными сбоями. НАСА решило вернуть корабль без экипажа.

Зачем нужен еще один тестовый запуск

Из-за потери части данных после отсоединения сервисного модуля НАСА вынуждено провести еще один беспилотный полет, чтобы окончательно проверить работу двигателей. Детали модернизации системы агентство обещает раскрыть ближе к запуску 2026 года.

ESA рассчитывает на бюджет в €22 млрд и готовит программу оборонных возможностей в космосе26.11.25, 15:09 • 1286 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Boeing Starliner
Боинг
НАСА