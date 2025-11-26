Boeing Starliner совершит следующий полет без экипажа: NASA подтвердило новый формат миссии
NASA объявило об изменении формата следующего запуска корабля Boeing Starliner на грузовой без экипажа, запланированный не ранее апреля 2026 года. Это решение принято после длительных технических проверок и пересмотра контракта с Boeing из-за хронических проблем корабля.
НАСА объявило, что следующий запуск корабля Boeing Starliner будет грузовым и пройдет без экипажа. Решение было принято после длительных технических проверок и пересмотра будущих миссий программы. Об этом пишет УНН.
Подробности
НАСА подтвердило, что миссия Starliner-1 будет запущена не ранее апреля 2026 года после завершения всех испытаний и сертификации.
НАСА и Boeing продолжают тщательно испытывать двигательную систему Starliner, готовясь к двум потенциальным полетам в следующем году
Пересмотр контракта и изменение планов
Агентство и Boeing изменили контракт 2014 года: вместо шести пилотируемых миссий теперь планируется грузовой полет Starliner-1 и до трех последующих запусков до завершения работы МКС.
Эта модификация позволяет… согласовать наше планирование полетов на основе потребностей станции до 2030 года
Хронические проблемы корабля
Starliner десятки раз задерживали из-за технических сбоев. В 2019 году первый полет сорвали проблемы ПО, в 2022-м корабль хоть и добрался до МКС, но с неисправностями двигателей.
В 2024 году во время первой пилотируемой миссии с астронавтами Бутчем Уилмором и Суни Уильямс Starliner снова столкнулся с серьезными сбоями. НАСА решило вернуть корабль без экипажа.
Зачем нужен еще один тестовый запуск
Из-за потери части данных после отсоединения сервисного модуля НАСА вынуждено провести еще один беспилотный полет, чтобы окончательно проверить работу двигателей. Детали модернизации системы агентство обещает раскрыть ближе к запуску 2026 года.
