Boeing Starliner здійснить наступний політ без екіпажу: NASA підтвердило новий формат місії

$42.400.03
48.950.03
ukenru
Ексклюзив
14:29 • 5188 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 14316 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
13:23 • 17839 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
11:49 • 21186 перегляди
Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли
10:00 • 15920 перегляди
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
26 листопада, 09:34 • 20710 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
26 листопада, 08:59 • 32249 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
26 листопада, 08:27 • 18833 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
26 листопада, 07:00 • 31625 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
26 листопада, 06:31 • 17324 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2м/с
94%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Міністр армії США зробив песимістичний прогноз щодо ситуації в Україні: реакція Венса і Рубіо не забарилась26 листопада, 06:56 • 20747 перегляди
"Моя скеля": мільярдер Річард Бренсон повідомив про смерть дружини - після 50 років разомPhoto26 листопада, 07:22 • 14108 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto26 листопада, 08:59 • 37015 перегляди
Напружена ситуація на Півдні України: ворог маніпулює суспільством, поширюючи панічні настрої - Генштаб10:28 • 12114 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto12:02 • 22159 перегляди
Публікації
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo15:49 • 46 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo14:17 • 14300 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto13:53 • 11507 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto13:23 • 17823 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto12:02 • 22558 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Ілон Маск
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Білий дім
Костянтинівка
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 29877 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 64207 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 81397 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 81600 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 88379 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Іскандер (ОТРК)
The New York Times

Boeing Starliner здійснить наступний політ без екіпажу: NASA підтвердило новий формат місії

Київ • УНН

 • 78 перегляди

NASA оголосило про зміну формату наступного запуску корабля Boeing Starliner на вантажний без екіпажу, запланований не раніше квітня 2026 року. Це рішення ухвалено після тривалих технічних перевірок та перегляду контракту з Boeing через хронічні проблеми корабля.

Boeing Starliner здійснить наступний політ без екіпажу: NASA підтвердило новий формат місії
Фото: Boeing

NASA оголосило, що наступний запуск корабля Boeing Starliner буде вантажним і пройде без екіпажу. Рішення ухвалили після тривалих технічних перевірок і перегляду майбутніх місій програми. Про це пише УНН.

Деталі

NASA підтвердило, що місію Starliner-1 запустять не раніше квітня 2026 року після завершення всіх випробувань та сертифікації. 

NASA та Boeing продовжують ретельно випробовувати рушійну систему Starliner, готуючись до двох потенційних польотів наступного року

– заявив керівник Програми комерційних екіпажів Стів Стіч.

Перегляд контракту та зміна планів

Агентство та Boeing змінили контракт 2014 року: замість шести пілотованих місій тепер планується вантажний політ Starliner-1 і до трьох наступних запусків до завершення роботи МКС. 

Телескоп Вебба виявив унікальну потрійну зоряну систему Апеп з рідкісними зорями 20.11.25, 15:34 • 3374 перегляди

Ця модифікація дозволяє… узгодити наше планування польотів на основі потреб станції до 2030 року 

– підкреслив Стіч.

Хронічні проблеми корабля

Starliner десятки разів затримували через технічні збої. У 2019 році перший політ зірвали проблеми ПЗ, у 2022-му корабель хоч і дістався МКС, але з несправностями двигунів.

У 2024 році під час першої пілотованої місії з астронавтами Бутчем Вілмором і Суні Вільямс Starliner знову зіткнувся з серйозними збоями. NASA вирішило повернути корабель без екіпажу.

Навіщо потрібен ще один тестовий запуск

Через втрату частини даних після від’єднання сервісного модуля NASA вимушене провести ще один безпілотний політ, щоб остаточно перевірити роботу двигунів. Деталі модернізації системи агентство обіцяє розкрити ближче до запуску 2026 року.

ESA розраховує на бюджет у €22 млрд і готує програму оборонних спроможностей в космосі26.11.25, 15:09 • 1192 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Boeing Starliner
Boeing
NASA