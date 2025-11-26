Boeing Starliner здійснить наступний політ без екіпажу: NASA підтвердило новий формат місії
NASA оголосило про зміну формату наступного запуску корабля Boeing Starliner на вантажний без екіпажу, запланований не раніше квітня 2026 року. Це рішення ухвалено після тривалих технічних перевірок та перегляду контракту з Boeing через хронічні проблеми корабля.
NASA оголосило, що наступний запуск корабля Boeing Starliner буде вантажним і пройде без екіпажу. Рішення ухвалили після тривалих технічних перевірок і перегляду майбутніх місій програми. Про це пише УНН.
Деталі
NASA підтвердило, що місію Starliner-1 запустять не раніше квітня 2026 року після завершення всіх випробувань та сертифікації.
NASA та Boeing продовжують ретельно випробовувати рушійну систему Starliner, готуючись до двох потенційних польотів наступного року
Перегляд контракту та зміна планів
Агентство та Boeing змінили контракт 2014 року: замість шести пілотованих місій тепер планується вантажний політ Starliner-1 і до трьох наступних запусків до завершення роботи МКС.
Ця модифікація дозволяє… узгодити наше планування польотів на основі потреб станції до 2030 року
Хронічні проблеми корабля
Starliner десятки разів затримували через технічні збої. У 2019 році перший політ зірвали проблеми ПЗ, у 2022-му корабель хоч і дістався МКС, але з несправностями двигунів.
У 2024 році під час першої пілотованої місії з астронавтами Бутчем Вілмором і Суні Вільямс Starliner знову зіткнувся з серйозними збоями. NASA вирішило повернути корабель без екіпажу.
Навіщо потрібен ще один тестовий запуск
Через втрату частини даних після від’єднання сервісного модуля NASA вимушене провести ще один безпілотний політ, щоб остаточно перевірити роботу двигунів. Деталі модернізації системи агентство обіцяє розкрити ближче до запуску 2026 року.
