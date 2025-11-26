Boeing Starliner здійснить наступний політ без екіпажу: NASA підтвердило новий формат місії

NASA оголосило про зміну формату наступного запуску корабля Boeing Starliner на вантажний без екіпажу, запланований не раніше квітня 2026 року. Це рішення ухвалено після тривалих технічних перевірок та перегляду контракту з Boeing через хронічні проблеми корабля.

Фото: Boeing