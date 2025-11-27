Повреждения на Байконуре после запуска "Союза": Россия временно потеряла возможность отправлять людей в космос
Киев • УНН
На космодроме Байконур после сегодняшнего запуска космического корабля произошло техническое повреждение платформы, из-за которого в ближайшее время будет невозможно отправлять людей в космос.
После старта корабля "Союз МС-28" на космодроме Байконур произошла аварийная ситуация, которая может парализовать российские пилотируемые программы. Эксперты сообщают, что конструкции стартовой инфраструктуры получили существенные повреждения. Об этом говорится в материале издания Meduza, пишет УНН.
Детали
Аналитик ракетных пусков Георгий Трышкин заявил, что сразу после утреннего запуска 27 ноября "обвалилась кабина обслуживания", а часть конструкций упала под 31 стартовую платформу. По его словам, последствия могут быть критическими, ведь именно эта платформа является единственной в россии, позволяющей запускать пилотируемые миссии к Международной космической станции.
Популяризатор космонавтики Виталий Егоров обратил внимание на детали, заметные во время официальной трансляции: "В газоотводном лотке под стартовым столом оказалась какая-то массивная металлическая конструкция, которой там не должно было быть". Он также подчеркнул масштаб инцидента, отметив: "Фактически с этого дня россия потеряла возможность запускать людей в космос – такого не случалось с 1961 года".
По оценке Трышкина, повреждения делают ближайшие пуски кораблей "Союз" и "Прогресс" к МКС невозможными на неопределенный период. Официальной реакции "роскосмоса" пока нет.
