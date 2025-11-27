$42.300.10
18:30 • 1266 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
18:19 • 1854 просмотра
Продолжат приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы: Зеленский о предстоящей встрече представителей Украины и США
17:31 • 2490 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
15:25 • 13946 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27 • 21389 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 15543 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 22248 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 17841 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 12950 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 16694 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
Повреждения на Байконуре после запуска "Союза": Россия временно потеряла возможность отправлять людей в космос

Киев • УНН

 • 268 просмотра

На космодроме Байконур после сегодняшнего запуска космического корабля произошло техническое повреждение платформы, из-за которого в ближайшее время будет невозможно отправлять людей в космос.

Повреждения на Байконуре после запуска "Союза": Россия временно потеряла возможность отправлять людей в космос

После старта корабля "Союз МС-28" на космодроме Байконур произошла аварийная ситуация, которая может парализовать российские пилотируемые программы. Эксперты сообщают, что конструкции стартовой инфраструктуры получили существенные повреждения. Об этом говорится в материале издания Meduza, пишет УНН.

Детали

Аналитик ракетных пусков Георгий Трышкин заявил, что сразу после утреннего запуска 27 ноября "обвалилась кабина обслуживания", а часть конструкций упала под 31 стартовую платформу. По его словам, последствия могут быть критическими, ведь именно эта платформа является единственной в россии, позволяющей запускать пилотируемые миссии к Международной космической станции.

ч. Экипаж корабля "Союз МС-26" успешно приземлился в Казахстане после длительной миссии

Популяризатор космонавтики Виталий Егоров обратил внимание на детали, заметные во время официальной трансляции: "В газоотводном лотке под стартовым столом оказалась какая-то массивная металлическая конструкция, которой там не должно было быть". Он также подчеркнул масштаб инцидента, отметив: "Фактически с этого дня россия потеряла возможность запускать людей в космос – такого не случалось с 1961 года".

По оценке Трышкина, повреждения делают ближайшие пуски кораблей "Союз" и "Прогресс" к МКС невозможными на неопределенный период. Официальной реакции "роскосмоса" пока нет.

ч. Космический корабль "Союз МС-28" отправился к МКС с российскими и американскими космонавтами

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Казахстан