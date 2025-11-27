$42.300.10
18:30 • 1914 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
18:19 • 2708 перегляди
Продовжать наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви: Зеленський про майбутню зустріч представників України та США
17:31 • 3154 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
15:25 • 14524 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
14:27 • 21897 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 15656 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 22617 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 17986 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 12984 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 16722 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
Пошкодження на Байконурі після запуску "Союзу": росія тимчасово втратила можливість відправляти людей у космос

Київ • УНН

 • 746 перегляди

На космодромі Байконур після сьогоднішнього запуску космічного корабля трапилось технічне пошкодження платформи, через яке найближчим часом неможливо буде відправляти людей у космос.

Пошкодження на Байконурі після запуску "Союзу": росія тимчасово втратила можливість відправляти людей у космос

Після старту корабля "Союз МС-28" на космодромі Байконур сталася аварійна ситуація, яка може паралізувати російські пілотовані програми. Експерти повідомляють, що конструкції стартової інфраструктури зазнали суттєвих пошкоджень. Про це йдеться у матеріалі видання Meduza, пише УНН.

Деталі

Аналітик ракетних пусків Георгій Тришкін заявив, що одразу після ранкового запуску 27 листопада "обвалилась кабіна обслуговування", а частина конструкцій впала під 31 стартову платформу. За його словами, наслідки можуть бути критичними, адже саме ця платформа є єдиною в росії, що дозволяє запускати пілотовані місії до Міжнародної космічної станції.

Екіпаж корабля "Союз МС-26" успішно приземлився в Казахстані після тривалої місії20.04.25, 05:19 • 4636 переглядiв

Популяризатор космонавтики Віталій Єгоров звернув увагу на деталі, помітні під час офіційної трансляції: "У газовідвідному лотку під стартовим столом опинилася якась масивна металева конструкція, якої там не мало б бути". Він також підкреслив масштаб інциденту, зазначивши: "Фактично від цього дня росія втратила можливість запускати людей у космос – такого не траплялося з 1961 року".

За оцінкою Тришкіна, пошкодження роблять найближчі пуски кораблів "Союз" і "Прогресс" до МКС неможливими на невизначений період. Офіційної реакції "роскосмосу" поки немає.

Космічний корабель "Союз МС-28" вирушив до МКС із російськими та американськими космонавтами27.11.25, 17:04 • 1964 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Казахстан