Пошкодження на Байконурі після запуску "Союзу": росія тимчасово втратила можливість відправляти людей у космос
Київ • УНН
На космодромі Байконур після сьогоднішнього запуску космічного корабля трапилось технічне пошкодження платформи, через яке найближчим часом неможливо буде відправляти людей у космос.
Після старту корабля "Союз МС-28" на космодромі Байконур сталася аварійна ситуація, яка може паралізувати російські пілотовані програми. Експерти повідомляють, що конструкції стартової інфраструктури зазнали суттєвих пошкоджень. Про це йдеться у матеріалі видання Meduza, пише УНН.
Деталі
Аналітик ракетних пусків Георгій Тришкін заявив, що одразу після ранкового запуску 27 листопада "обвалилась кабіна обслуговування", а частина конструкцій впала під 31 стартову платформу. За його словами, наслідки можуть бути критичними, адже саме ця платформа є єдиною в росії, що дозволяє запускати пілотовані місії до Міжнародної космічної станції.
Екіпаж корабля "Союз МС-26" успішно приземлився в Казахстані після тривалої місії20.04.25, 05:19 • 4636 переглядiв
Популяризатор космонавтики Віталій Єгоров звернув увагу на деталі, помітні під час офіційної трансляції: "У газовідвідному лотку під стартовим столом опинилася якась масивна металева конструкція, якої там не мало б бути". Він також підкреслив масштаб інциденту, зазначивши: "Фактично від цього дня росія втратила можливість запускати людей у космос – такого не траплялося з 1961 року".
За оцінкою Тришкіна, пошкодження роблять найближчі пуски кораблів "Союз" і "Прогресс" до МКС неможливими на невизначений період. Офіційної реакції "роскосмосу" поки немає.
Космічний корабель "Союз МС-28" вирушив до МКС із російськими та американськими космонавтами27.11.25, 17:04 • 1964 перегляди