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Великдень в Україні: як українці відзначають свято Воскресіння на четвертий рік масштабної війни
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Екіпаж корабля "Союз МС-26" успішно приземлився в Казахстані після тривалої місії

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Екіпаж корабля "Союз МС-26" у складі Олексія Овчиніна, Івана Вагнера та Дональда Петтіта приземлився в районі Жезказгана. Вони працювали на орбіті з вересня 2024 до квітня 2025 року.

Екіпаж корабля "Союз МС-26" успішно приземлився в Казахстані після тривалої місії

Екіпаж корабля "Союз МС-26" з Овчиніним, Вагнером та Петтітом на борту повернувся на Землю. Про це інформує Центр керування польотами у Telegram, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що вранці корабель відстикувався від модуля "Світанок". Його зведення з орбіти та спуск на Землю пройшли штатно.

Сьогодні о 04:20 мск апарат корабля "Союз МС-26", що спускається, з космонавтами Олексієм Овчиніним, Іваном Вагнером і Дональдом Петтітом приземлився в районі казахстанського міста Жезказган

- йдеться у повідомленні.

Екіпаж працював у космосі з 11 вересня 2024 року до 20 квітня 2025 року.

Нагадаємо

У вівторок, 8 квітня астронавт NASA Джонні Кім і двоє російських членів екіпажу прибули на Міжнародну космічну станцію на борту російського космічного корабля. Ракета-носій "Союз" стартувала за розкладом з орендованого росією космодрому Байконур в Казахстані, щоб вивести на орбіту корабель "Союз МС-27" з трьома астронавтами. Вони пристикувалися до станції трохи більше ніж через три години після зльоту.

Застряглі на МКС астронавти повернулися на Землю з екіпажем Crew-9 на капсулі SpaceX19.03.25, 07:12 • 13978 переглядiв

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