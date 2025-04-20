Экипаж корабля "Союз МС-26" успешно приземлился в Казахстане после продолжительной миссии
Киев • УНН
Экипаж корабля "Союз МС-26" в составе Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Дональда Петтита приземлился в районе Жезказгана. Они работали на орбите с сентября 2024 до апреля 2025 года.
Экипаж корабля "Союз МС-26" с Овчининым, Вагнером и Петтитом на борту вернулся на Землю. Об этом информирует Центр управления полетами в Telegram, передает УНН.
Детали
Отмечается, что утром корабль отстыковался от модуля "Рассвет". Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно.
Сегодня в 04:20 мск спускаемый аппарат корабля "Союз МС-26" с космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и Дональдом Петтитом приземлился в районе казахстанского города Жезказган
Экипаж работал в космосе с 11 сентября 2024 года по 20 апреля 2025 года.
Напомним
Во вторник, 8 апреля астронавт NASA Джонни Ким и двое российских членов экипажа прибыли на Международную космическую станцию на борту российского космического корабля. Ракета-носитель "Союз" стартовала по расписанию с арендованного россией космодрома Байконур в Казахстане, чтобы вывести на орбиту корабль "Союз МС-27" с тремя астронавтами. Они пристыковались к станции чуть больше чем через три часа после взлета.
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