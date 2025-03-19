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Застрявшие на МКС астронавты вернулись на Землю с экипажем Crew-9 на капсуле SpaceX

Киев • УНН

 • 13961 просмотра

Космический корабль SpaceX Dragon с астронавтами NASA и космонавтом роскосмоса приводнился у побережья Флориды.

Застрявшие на МКС астронавты вернулись на Землю с экипажем Crew-9 на капсуле SpaceX

Экипаж NASA SpaceX Crew-9 успешно вернулся на Землю на капсуле SpaceX, двое астронавтов завершили миссию после 9 месяцев на МКС, пишет УНН со ссылкой на NASA.

Детали

"Экипаж NASA SpaceX Crew-9 во вторник завершил девятую коммерческую миссию агентства по ротации экипажей на Международной космической станции, благополучно приводнившись в космическом корабле SpaceX Dragon у побережья Таллахасси, штат Флорида, в Американском заливе", - сообщили в NASA.

Астронавты NASA Ник Хейг, Суни Уильямс и Бутч Уилмор, а также космонавт роскосмоса Александр Горбунов вернулись на Землю в 17:57 EDT. Команды на борту эвакуационных судов SpaceX вытащили космический корабль и его экипаж. После возвращения на берег экипаж должен был полететь в Космический центр имени Джонсона NASA в Хьюстоне и воссоединиться со своими семьями.

Бутч Уилмор и Суни Уильямс вернулись на Землю после девяти месяцев в космосе, что завершило миссию, которая должна была длиться всего восемь дней.

Эти двое находились на МКС с июня после того, как у космического корабля Boeing Starliner, который они тестировали во время первого рейса с экипажем, возникли проблемы с двигателем и он был признан непригодным для возвращения на Землю.

Белый дом после возвращения экипажа выпустил заявление.

"Обещание дано, обещание сдержано: президент Трамп пообещал спасти астронавтов, застрявших в космосе на девять месяцев. Сегодня благодаря Илону Маску, SpaceX и NASA они благополучно приводнились в Американском заливе", - отметили в Белом доме в X.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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