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Застряглі на МКС астронавти повернулися на Землю з екіпажем Crew-9 на капсулі SpaceX

Київ • УНН

 • 13971 перегляди

Космічний корабель SpaceX Dragon з астронавтами NASA і космонавтом роскосмосу приводнився біля узбережжя Флориди.

Застряглі на МКС астронавти повернулися на Землю з екіпажем Crew-9 на капсулі SpaceX

Екіпаж NASA SpaceX Crew-9 успішно повернувся на Землю на капсулі SpaceX, двоє астронавтів завершили місію після 9 місяців на МКС, пише УНН з посиланням на NASA.

Деталі

"Екіпаж NASA SpaceX Crew-9 у вівторок завершив дев'яту комерційну місію агентства з ротації екіпажів на Міжнародній космічній станції, благополучно приводнившись у космічному кораблі SpaceX Dragon біля узбережжя Таллахассі, штат Флорида, в Американській затоці", - повідомили у NASA.

Астронавти NASA Нік Гейг, Суні Вільямс та Бутч Вілмор, а також космонавт роскосмосу Олександр Горбунов повернулися на Землю о 17:57 EDT. Команди на борту евакуаційних суден SpaceX витягли космічний корабель та його екіпаж. Після повернення на берег екіпаж мав полетіти до Космічного центру імені Джонсона NASA у Г'юстоні та возз'єднається зі своїми сім'ями.

Бутч Вілмор і Суні Вільямс повернулися на Землю після дев'яти місяців у космосі, що завершило місію, яка мала тривати лише вісім днів.

Ці двоє перебували на МКС з червня після того, як у космічного корабля Boeing Starliner, який вони тестували під час першого рейсу з екіпажем, виникли проблеми з двигуном і він був визнаний непридатним для повернення на Землю.

Білий дім після повернення екіпажу випустив заяву.

"Обіцянка дана, обіцянка дотримана: президент Трамп пообіцяв урятувати астронавтів, які застрягли в космосі на дев’ять місяців. Сьогодні завдяки Ілону Маску, SpaceX та NASA вони благополучно приводнилися в Американській затоці", - зазначили у Білому домі у X.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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