Астронавти, які застрягли на МКС на 9 місяців, повернуться на Землю у вівторок - NASA

Пара американських астронавтів, які на понад дев'ять місяців застрягли на Міжнародній космічній станції, будуть повернуті на Землю у вівторок увечері, повідомило NASA, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталы

Бутч Вілмор і Суні Вільямс повинні бути доставлені додому разом з іншим американським астронавтом і російським космонавтом на борту корабля SpaceX Crew Dragon, який прибув на МКС рано в неділю.

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Цей дует перебував на МКС з червня після того, як у космічного корабля Boeing Starliner, який вони тестували під час першого рейсу з екіпажем, виникли проблеми з двигуном і він був визнаний непридатним для повернення на Землю.

У своїй заяві в неділю ввечері NASA повідомило, що передбачуване приводнення астронавтів в океані біля узбережжя Флориди перенесено приблизно на 17:57 у вівторок (21:57 за Гринвічем). Спочатку це було заплановано не раніше середи.

"Оновлена ​​ціль повернення продовжує давати членам екіпажу космічної станції час для завершення передачі обов’язків, одночасно забезпечуючи оперативну гнучкість перед менш сприятливими погодними умовами, які очікуються пізніше цього тижня", - заявили в космічному агентстві.

Астронавт NASA Нік Гейг і космонавт роскосмосу Олександр Горбунов також повернуться на капсулі Dragon, і подорож транслюватиметься в прямому ефірі з вечора понеділка, коли почнеться підготовка до закриття люка.

Доповнення

Для Вілмора та Вільямс це ознаменує кінець важкого випробування, через яке вони застрягли протягом дев’яти місяців після того, що мало бути кількаденною поїздкою туди й назад.

Їхнє тривале перебування було значно довшим, ніж стандартна ротація на МКС для астронавтів, що становить приблизно шість місяців.

Але це набагато менше, ніж американський космічний рекорд у 371 день, встановлений астронавтом NASA Френком Рубіо на борту МКС у 2023 році, або світовий рекорд російського космонавта Валерія Полякова, який провів 437 безперервних днів на борту космічної станції "Мир".

Тим не менш, несподіваний характер їх тривалого перебування далеко від своїх сімей - вони повинні були отримати додатковий одяг і засоби особистої гігієни, тому що вони не зібрали достатньо - викликав інтерес і співчуття.