Астронавты, застрявшие на МКС на 9 месяцев, вернутся на Землю во вторник - NASA

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16445 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30375 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65574 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214856 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123241 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392370 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311224 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213862 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244293 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255155 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23416 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46101 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132658 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15411 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14730 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132695 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214856 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392370 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254624 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311224 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3398 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14758 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46127 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72211 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57288 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Астронавты, застрявшие на МКС на 9 месяцев, вернутся на Землю во вторник - NASA

Киев • УНН

 • 60950 просмотра

Американские астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс, застрявшие на МКС, вернутся на Землю на корабле SpaceX Crew Dragon. Их миссия затянулась из-за проблем с кораблем Boeing Starliner.

Астронавты, застрявшие на МКС на 9 месяцев, вернутся на Землю во вторник - NASA

Пара американских астронавтов, которые более чем на девять месяцев застряли на Международной космической станции, будут возвращены на Землю во вторник вечером, сообщило NASA, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Бутч Вилмор и Суни Уильямс должны быть доставлены домой вместе с другим американским астронавтом и российским космонавтом на борту корабля SpaceX Crew Dragon, который прибыл на МКС рано в воскресенье.

SpaceX Dragon успішно доставив Crew-10 на Міжнародну космічну станцію16.03.25, 07:40 • 21779 просмотров

Этот дуэт находился на МКС с июня после того, как у космического корабля Boeing Starliner, который они тестировали во время первого рейса с экипажем, возникли проблемы с двигателем и он был признан непригодным для возвращения на Землю.

В своем заявлении в воскресенье вечером NASA сообщило, что предполагаемое приводнение астронавтов в океане у побережья Флориды перенесено примерно на 17:57 во вторник (21:57 по Гринвичу). Первоначально это было запланировано не раньше среды.

"Обновленная цель возвращения продолжает давать членам экипажа космической станции время для завершения передачи обязанностей, одновременно обеспечивая оперативную гибкость перед менее благоприятными погодными условиями, которые ожидаются позже на этой неделе", - заявили в космическом агентстве.

Астронавт NASA Ник Хейг и космонавт роскосмоса Александр Горбунов также вернутся на капсуле Dragon, и путешествие будет транслироваться в прямом эфире с вечера понедельника, когда начнется подготовка к закрытию люка.

Дополнение

Для Вилмора и Уильямс это ознаменует конец тяжелого испытания, из-за которого они застряли в течение девяти месяцев после того, что должно было быть несколькодневной поездкой туда и обратно.

Их длительное пребывание было значительно дольше, чем стандартная ротация на МКС для астронавтов, что составляет примерно шесть месяцев.

Но это намного меньше, чем американский космический рекорд в 371 день, установленный астронавтом NASA Фрэнком Рубио на борту МКС в 2023 году, или мировой рекорд российского космонавта Валерия Полякова, который провел 437 непрерывных дней на борту космической станции "Мир".

Тем не менее, неожиданный характер их длительного пребывания вдали от своих семей - они должны были получить дополнительную одежду и средства личной гигиены, потому что они не собрали достаточно - вызвал интерес и сочувствие.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
NASA
Флорида
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77