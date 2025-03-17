Астронавты, застрявшие на МКС на 9 месяцев, вернутся на Землю во вторник - NASA

Пара американских астронавтов, которые более чем на девять месяцев застряли на Международной космической станции, будут возвращены на Землю во вторник вечером, сообщило NASA, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Бутч Вилмор и Суни Уильямс должны быть доставлены домой вместе с другим американским астронавтом и российским космонавтом на борту корабля SpaceX Crew Dragon, который прибыл на МКС рано в воскресенье.

SpaceX Dragon успішно доставив Crew-10 на Міжнародну космічну станцію

Этот дуэт находился на МКС с июня после того, как у космического корабля Boeing Starliner, который они тестировали во время первого рейса с экипажем, возникли проблемы с двигателем и он был признан непригодным для возвращения на Землю.

В своем заявлении в воскресенье вечером NASA сообщило, что предполагаемое приводнение астронавтов в океане у побережья Флориды перенесено примерно на 17:57 во вторник (21:57 по Гринвичу). Первоначально это было запланировано не раньше среды.

"Обновленная цель возвращения продолжает давать членам экипажа космической станции время для завершения передачи обязанностей, одновременно обеспечивая оперативную гибкость перед менее благоприятными погодными условиями, которые ожидаются позже на этой неделе", - заявили в космическом агентстве.

Астронавт NASA Ник Хейг и космонавт роскосмоса Александр Горбунов также вернутся на капсуле Dragon, и путешествие будет транслироваться в прямом эфире с вечера понедельника, когда начнется подготовка к закрытию люка.

Дополнение

Для Вилмора и Уильямс это ознаменует конец тяжелого испытания, из-за которого они застряли в течение девяти месяцев после того, что должно было быть несколькодневной поездкой туда и обратно.

Их длительное пребывание было значительно дольше, чем стандартная ротация на МКС для астронавтов, что составляет примерно шесть месяцев.

Но это намного меньше, чем американский космический рекорд в 371 день, установленный астронавтом NASA Фрэнком Рубио на борту МКС в 2023 году, или мировой рекорд российского космонавта Валерия Полякова, который провел 437 непрерывных дней на борту космической станции "Мир".

Тем не менее, неожиданный характер их длительного пребывания вдали от своих семей - они должны были получить дополнительную одежду и средства личной гигиены, потому что они не собрали достаточно - вызвал интерес и сочувствие.