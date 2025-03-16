SpaceX Dragon успішно доставив Crew-10 на Міжнародну космічну станцію
Киев • УНН
SpaceX Dragon успішно пристикувався до МКС, доставивши астронавтів NASA, JAXA та Роскосмосу. Екіпаж Crew-10 приєднається до Експедиції 72 для проведення наукових досліджень.
SpaceX Dragon прибыл на Международную космическую станцию с четырьмя астронавтами Crew-10. Об этом сообщает NASA, передает УНН.
Детали
Астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, представитель Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониши и космонавт роскосмоса Кирилл Песков прибыли на борт орбитального комплекса, когда станция находилась примерно в 260 милях над Атлантическим океаном.
После успешной стыковки Dragon с передним портом модуля Harmony экипаж начал процедуры проверки герметичности между кораблем и станцией. Ожидается, что открытие люка состоится около 1:45 ночи по восточному времени в воскресенье, после чего астронавты Crew-10 присоединятся к текущему экипажу Международной космической станции.
На борту станции новоприбывшие астронавты присоединятся к участникам Экспедиции 72: Ника Хейга, Дона Петитта, Суни Уильямс и Бутча Вилмора (NASA), а также российских космонавтов Александра Горбунова, Алексея Овчинина и Ивана Вагнера. Таким образом, общее количество членов экипажа на борту станции временно возрастет до 11 человек.
Миссия Crew-10 предусматривает несколькомесячное пребывание на орбите, во время которого астронавты будут выполнять научные исследования и технические работы. Передача обязанностей от Crew-9 к новому экипажу будет проходить в течение нескольких дней, после чего Хейг, Уильямс, Вилмор и Горбунов вернутся на Землю.
Прямую трансляцию стыковки и открытия люка обеспечивает NASA+, позволяя всем желающим наблюдать за историческим моментом в реальном времени.
Напомним
Недавно было сообщено, что ракета Falcon 9 стартовала из Флориды, отправив на орбиту Crew Dragon с астронавтами NASA, Японии и рф. Миссия также вернет на Землю астронавтов, задержанных на МКС из-за технических проблем.
SpaceX успешно отправила новый экипаж на Международную космическую станцию15.03.25, 03:53 • 25220 просмотров