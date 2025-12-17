$42.250.05
49.650.19
ukenru
16 грудня, 17:02 • 11125 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 21313 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 20315 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 23743 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 22464 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 24950 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 26136 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 24509 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 29364 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 24550 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Уран і Нептун, можливо, зовсім не "крижані гіганти": дослідження вчених

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Нове дослідження ставить під сумнів попереднє уявлення про внутрішню структуру Урана та Нептуна, вказуючи на їхній можливий кам'янистий склад. Вчені припускають, що ядра цих планет можуть бути більш кам'янистими, ніж вважалося раніше, що змінює класифікацію планет Сонячної системи.

Уран і Нептун, можливо, зовсім не "крижані гіганти": дослідження вчених

Ядра Урана й Нептуна можуть бути більш кам’янистими та менш "крижаними", ніж вважалося раніше. Про це інформує видання Science Alert з посиланням на дослідження центру PlanetS Цюріхського університету (UZH) і Національного центру компетенції в галузі досліджень (NCCR), передає УНН.

Деталі

Уран і Нептун відносять до газових гігантів, але їх зазвичай називають "крижаними гігантами" через хімічний склад. Ці планети містять більше метану, води та інших летких речовин, ніж Юпітер і Сатурн, і під впливом сильного тиску ці речовини тверднуть, утворюючи лід.

Нове дослідження вчених ставить під сумнів попереднє уявлення про внутрішню структуру цих планет.

Класифікація крижаних гігантів надто спрощена, оскільки Уран і Нептун досі погано вивчені

- пояснив дослідник Лука Морф.

Зазначається, що всередині цих об'єктів може відбуватися конвекція, за якої речовина циркулює (як на Землі внаслідок тектонічної активності), а не залишається стабільною. Це може пояснити деякі особливості "крижаних гігантів".

Історично, вчені ділять планети Сонячної системи на три категорії, залежно від складу, який відповідає відстані від Сонця. Це кам'янисті планети внутрішньої частини Сонячної системи - Меркурій, Венера, Земля і Марс, а також планети за так званою "лінією замерзання" (де замерзають летючі речовини, такі як вода). Сюди входять газові гіганти (Юпітер і Сатурн) і крижані гіганти (Уран і Нептун). Але тепер вчені поставили під сумнів такий розподіл.

NASA втратило зв'язок зі своїм космічним апаратом Maven, який більше десятиліття працював на орбіті Марса10.12.25, 21:33 • 5816 переглядiв

Під час нового дослідження вчені провели моделювання надр Урана і Нептуна. Його особливість полягала у створенні випадкових профілів щільності з подальшими розрахунками результуючого гравітаційного поля планет.

Потім вони повторили процес, щоб отримати результати, які узгоджуються з даними спостережень Урана і Нептуна. Результати показали, що внутрішній склад планет не обмежується тільки льодом, він може складатися переважно з гірських порід.

Ці результати узгоджуються з даними, отриманими за допомогою космічного телескопа "Хаббл" і місії New horizons, які вказують на те, що Плутон приблизно на 70% складається з гірських порід і металів і на 30% з води за масою.

З'ясована закономірність, яка формує "корону" на планеті Венера29.09.25, 17:21 • 3695 переглядiв

Віта Зеленецька

Погода та довкілля