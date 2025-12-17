Уран і Нептун, можливо, зовсім не "крижані гіганти": дослідження вчених

Ядра Урана й Нептуна можуть бути більш кам’янистими та менш "крижаними", ніж вважалося раніше. Про це інформує видання Science Alert з посиланням на дослідження центру PlanetS Цюріхського університету (UZH) і Національного центру компетенції в галузі досліджень (NCCR), передає УНН.

Деталі

Уран і Нептун відносять до газових гігантів, але їх зазвичай називають "крижаними гігантами" через хімічний склад. Ці планети містять більше метану, води та інших летких речовин, ніж Юпітер і Сатурн, і під впливом сильного тиску ці речовини тверднуть, утворюючи лід.

Нове дослідження вчених ставить під сумнів попереднє уявлення про внутрішню структуру цих планет.

Класифікація крижаних гігантів надто спрощена, оскільки Уран і Нептун досі погано вивчені - пояснив дослідник Лука Морф.

Зазначається, що всередині цих об'єктів може відбуватися конвекція, за якої речовина циркулює (як на Землі внаслідок тектонічної активності), а не залишається стабільною. Це може пояснити деякі особливості "крижаних гігантів".

Історично, вчені ділять планети Сонячної системи на три категорії, залежно від складу, який відповідає відстані від Сонця. Це кам'янисті планети внутрішньої частини Сонячної системи - Меркурій, Венера, Земля і Марс, а також планети за так званою "лінією замерзання" (де замерзають летючі речовини, такі як вода). Сюди входять газові гіганти (Юпітер і Сатурн) і крижані гіганти (Уран і Нептун). Але тепер вчені поставили під сумнів такий розподіл.

NASA втратило зв'язок зі своїм космічним апаратом Maven, який більше десятиліття працював на орбіті Марса

Під час нового дослідження вчені провели моделювання надр Урана і Нептуна. Його особливість полягала у створенні випадкових профілів щільності з подальшими розрахунками результуючого гравітаційного поля планет.

Потім вони повторили процес, щоб отримати результати, які узгоджуються з даними спостережень Урана і Нептуна. Результати показали, що внутрішній склад планет не обмежується тільки льодом, він може складатися переважно з гірських порід.

Ці результати узгоджуються з даними, отриманими за допомогою космічного телескопа "Хаббл" і місії New horizons, які вказують на те, що Плутон приблизно на 70% складається з гірських порід і металів і на 30% з води за масою.

З'ясована закономірність, яка формує "корону" на планеті Венера