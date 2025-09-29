З'ясована закономірність, яка формує "корону" на планеті Венера
Київ • УНН
Таємничі короноподібні утворення на Венері отримали своє пояснення. Загадкові ефекти "корони" на поверхні Венери, яких вже знайдено близько 700, згідно з висновком вчених, пов'язані з теплопередачею з надр, подальшим утворенням мінливих течій та поверхневих особливостей з особливим забарвленням.
Вчені знайшли ключ до розгадки таємниці походження "корон" на другій за віддаленістю планеті від Сонця, передає УНН із посиланням на видання Space.
Деталі
Венера та Земля вважаються планетами-"близнюками", оскільки мають приблизно однаковий розмір та об’ємну щільність та відстань від Сонця. Але поверхня обох планет підтверджує різні еволюційні шляхи. Однією з таких відмінностей є гігантські геологічні утворення - "корони", яких на поверхні Венери знайдено і зафіксовано на карті понад 700 типів.
Нещодавно стало відомо, що вчені-дослідники зрозуміли джерело походження, а точніше утворення цього унікального явища. Геологічні особливості у формі корони мають пояснення, можливо навіть достатньо просте. Як вказує видання Space, суть утворення у наступному:
- «Скляна стеля» в мантії Венери утримує тепло та викликає повільні, мінливі течії;
- саме ці течії призводять до утворення поверхневих особливостей у формі корони на цій планеті.
Коментує Мадлен Керр, докторантка Океанографічного інституту Скріппса при Університеті Сан-Дієго і провідний автор дослідження.
На Венері є закономірність, яка нам щось говорить. Ми вважаємо, що те, що ми знайшли, є ключем до розгадки таємниці походження цих корон
Також є гіпотези, які пов'язують утворення корон Венери, діаметр яких понад 500 кілометрів з мантійними і тектонічними процесами, такими як субдукція та розшарування більш щільних частин земної кори.
Менші корони, діаметром близько 200 км, можна пов'язати з меншими гарячими висхідними потоками в мантії.
Також пояснює Девід Стегман, професор геологічних наук в Океанографічному інституті Скріппса при Університеті Сан-Дієго, і також один з авторів дослідження.
Сучасний стан знань про планету Венера аналогічний ері дотектонічних плит 1960-х років, оскільки нам наразі бракує еквівалентної об'єднуючої теорії, здатної пов'язати, як теплопередача з надр планети проявляється в тектоніці та магматичних особливостях, що спостерігаються на поверхні Венери
Нагадаємо
Астрономи виявили 128 нових супутників, що обертаються навколо Сатурна. Це закріпило його лідерство у переліку планет Сонячної системи з найбільшою кількістю місяців.