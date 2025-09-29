З'ясована закономірність, яка формує "корону" на планеті Венера

Таємничі короноподібні утворення на Венері отримали своє пояснення. Загадкові ефекти "корони" на поверхні Венери, яких вже знайдено близько 700, згідно з висновком вчених, пов'язані з теплопередачею з надр, подальшим утворенням мінливих течій та поверхневих особливостей з особливим забарвленням.