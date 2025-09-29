З'ясована закономірність, яка формує "корону" на планеті Венера

$41.480.01
48.410.31
ukenru
Ексклюзив
14:44 • 11442 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
13:55 • 13444 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
12:39 • 22362 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
11:33 • 27411 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 17994 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 20924 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 13498 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 28682 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 48757 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 70162 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
У США в шасі літака з Європи виявили мертвого безквиткового пасажира29 вересня, 06:18 • 21685 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року29 вересня, 07:05 • 31810 перегляди
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева29 вересня, 10:08 • 24982 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto10:29 • 24916 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto10:42 • 18676 перегляди
Публікації
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
14:44 • 11442 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
14:40 • 11042 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
12:39 • 22362 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися11:33 • 27411 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto10:29 • 24916 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Віктор Орбан
Ульф Крістерссон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Данія
Польща
Реклама
УНН Lite
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo15:05 • 2302 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми13:59 • 5850 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto10:42 • 18676 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року29 вересня, 07:05 • 31810 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 30398 перегляди
Актуальне
The Guardian
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Ракетний комплекс "Панцир"
Saab JAS 39 Gripen

З'ясована закономірність, яка формує "корону" на планеті Венера

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Таємничі короноподібні утворення на Венері отримали своє пояснення. Загадкові ефекти "корони" на поверхні Венери, яких вже знайдено близько 700, згідно з висновком вчених, пов'язані з теплопередачею з надр, подальшим утворенням мінливих течій та поверхневих особливостей з особливим забарвленням.

З'ясована закономірність, яка формує "корону" на планеті Венера

Вчені знайшли ключ до розгадки таємниці походження "корон" на другій за віддаленістю планеті від Сонця, передає УНН із посиланням на видання Space.

Деталі

Венера та Земля вважаються планетами-"близнюками", оскільки мають приблизно однаковий розмір та об’ємну щільність та відстань від Сонця. Але поверхня обох планет підтверджує різні еволюційні шляхи. Однією з таких відмінностей є гігантські геологічні утворення - "корони", яких на поверхні Венери знайдено і зафіксовано на карті понад 700 типів. 

Нещодавно стало відомо, що вчені-дослідники зрозуміли джерело походження, а точніше утворення цього унікального явища. Геологічні особливості у формі корони мають пояснення, можливо навіть достатньо просте. Як вказує видання Space, суть утворення у наступному:

  • «Скляна стеля» в мантії Венери утримує тепло та викликає повільні, мінливі течії;
    • саме ці течії призводять до утворення поверхневих особливостей у формі корони на цій планеті.

      Коментує Мадлен Керр, докторантка Океанографічного інституту Скріппса при Університеті Сан-Дієго і провідний автор дослідження.

      На Венері є закономірність, яка нам щось говорить. Ми вважаємо, що те, що ми знайшли, є ключем до розгадки таємниці походження цих корон

      - каже вчена.

      Також є гіпотези, які пов'язують утворення корон Венери, діаметр яких понад 500 кілометрів з мантійними і тектонічними процесами, такими як субдукція та розшарування більш щільних частин земної кори.

      Менші корони, діаметром близько 200 км, можна пов'язати з меншими гарячими висхідними потоками в мантії.

      Також пояснює Девід Стегман, професор геологічних наук в Океанографічному інституті Скріппса при Університеті Сан-Дієго, і також один з авторів дослідження. 

      Сучасний стан знань про планету Венера аналогічний ері дотектонічних плит 1960-х років, оскільки нам наразі бракує еквівалентної об'єднуючої теорії, здатної пов'язати, як теплопередача з надр планети проявляється в тектоніці та магматичних особливостях, що спостерігаються на поверхні Венери

      - зазначив Стегман у своїй заяві.

      Нагадаємо

      Астрономи виявили 128 нових супутників, що обертаються навколо Сатурна. Це закріпило його лідерство у переліку планет Сонячної системи з найбільшою кількістю місяців.

      Ігор Тележніков

      Технології