NASA втратило зв'язок зі своїм космічним апаратом Maven, який більше десятиліття працював на орбіті Марса

18:59 • 4046 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
17:30 • 10707 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
17:11 • 13334 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
16:59 • 13163 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
14:44 • 15252 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 19396 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 18559 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 18845 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 25955 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
10 грудня, 11:35 • 17349 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 11087 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 13695 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 18862 перегляди
Не буду слухати "версії" і прикривати: Генпрокурор Кравченко різко відреагував на затримання прокурора-хабарника15:26 • 12482 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto16:30 • 11300 перегляди
Публікації
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись17:55 • 8044 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto16:30 • 11398 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 18958 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 25955 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 29850 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Коломойський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Ізраїль
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 10069 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 13773 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 11165 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 19059 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 29659 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
WhatsApp
Дипломатка

NASA втратило зв'язок зі своїм космічним апаратом Maven, який більше десятиліття працював на орбіті Марса

Київ • УНН

 • 82 перегляди

NASA втратило зв'язок з апаратом Maven, який більше десятиліття обертався навколо Марса. Зонд не лише вивчав атмосферу планети, а й служив ключовим комунікаційним реле для марсоходів Curiosity та Perseverance.

NASA втратило зв'язок зі своїм космічним апаратом Maven, який більше десятиліття працював на орбіті Марса
Фото: NASA

NASA втратило зв'язок зі своїм космічним апаратом Maven, який понад десять років обертався навколо Марса, що викликає занепокоєння, оскільки зонд не лише вивчав атмосферу планети, але й служив ключовим комунікаційним реле для марсоходів Curiosity та Perseverance. Про це повідомило космічне агентство після того, як минулого тижня Maven раптово припинив зв’язок із наземними станціями, пише УНН.

Деталі

Запущений у 2013 році, апарат Maven досяг Марса наступного року і досліджував верхні шари його атмосфери. Дані, зібрані зондом, підтвердили, що саме вплив Сонця призвів до втрати більшої частини марсіанської атмосфери. 

Колапс ключової Атлантичної течії загрожує Європі екстремальною посухою на сотні років – науковці07.12.25, 13:46 • 10936 переглядiв

До моменту зникнення апарат працював нормально, але коли він знову з’явився з-за Червоної планети, зв'язку з ним не було. Інженерні дослідження щодо відновлення контакту тривають. 

NASA має ще два активні орбітальні апарати навколо Марса: Mars Reconnaissance Orbiter (з 2005 року) та Mars Odyssey (з 2001 року).

NASA виявило, що 96% зображень телескопа SPHEREx забруднені світлом супутників04.12.25, 21:15 • 3659 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Марс