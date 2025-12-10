NASA втратило зв'язок зі своїм космічним апаратом Maven, який більше десятиліття працював на орбіті Марса
Київ • УНН
NASA втратило зв'язок з апаратом Maven, який більше десятиліття обертався навколо Марса. Зонд не лише вивчав атмосферу планети, а й служив ключовим комунікаційним реле для марсоходів Curiosity та Perseverance.
NASA втратило зв'язок зі своїм космічним апаратом Maven, який понад десять років обертався навколо Марса, що викликає занепокоєння, оскільки зонд не лише вивчав атмосферу планети, але й служив ключовим комунікаційним реле для марсоходів Curiosity та Perseverance. Про це повідомило космічне агентство після того, як минулого тижня Maven раптово припинив зв’язок із наземними станціями, пише УНН.
Деталі
Запущений у 2013 році, апарат Maven досяг Марса наступного року і досліджував верхні шари його атмосфери. Дані, зібрані зондом, підтвердили, що саме вплив Сонця призвів до втрати більшої частини марсіанської атмосфери.
Колапс ключової Атлантичної течії загрожує Європі екстремальною посухою на сотні років – науковці07.12.25, 13:46 • 10936 переглядiв
До моменту зникнення апарат працював нормально, але коли він знову з’явився з-за Червоної планети, зв'язку з ним не було. Інженерні дослідження щодо відновлення контакту тривають.
NASA має ще два активні орбітальні апарати навколо Марса: Mars Reconnaissance Orbiter (з 2005 року) та Mars Odyssey (з 2001 року).
NASA виявило, що 96% зображень телескопа SPHEREx забруднені світлом супутників04.12.25, 21:15 • 3659 переглядiв