NASA потеряло связь со своим космическим аппаратом Maven, который более десятилетия работал на орбите Марса

18:59 • 3888 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
17:30 • 10550 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
17:11 • 13183 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
16:59 • 13025 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
14:44 • 15129 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 19326 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 18514 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 18827 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 17342 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
10 декабря, 11:00 • 14819 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 18888 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 13574 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 18723 просмотра
Не буду слушать "версии" и прикрывать: Генпрокурор Кравченко резко отреагировал на задержание прокурора-взяточника15:26 • 12381 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto16:30 • 11175 просмотра
публикации
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться17:55 • 7914 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto16:30 • 11272 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 18836 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 29794 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 42246 просмотра
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 10045 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 13669 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 11078 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 18978 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 29614 просмотра
NASA потеряло связь со своим космическим аппаратом Maven, который более десятилетия работал на орбите Марса

Киев • УНН

 • 10 просмотра

NASA потеряло связь с аппаратом Maven, который более десятилетия вращался вокруг Марса. Зонд не только изучал атмосферу планеты, но и служил ключевым коммуникационным реле для марсоходов Curiosity и Perseverance.

NASA потеряло связь со своим космическим аппаратом Maven, который более десятилетия работал на орбите Марса
Фото: NASA

NASA потеряло связь со своим космическим аппаратом Maven, который более десяти лет вращался вокруг Марса, что вызывает беспокойство, поскольку зонд не только изучал атмосферу планеты, но и служил ключевым коммуникационным реле для марсоходов Curiosity и Perseverance. Об этом сообщило космическое агентство после того, как на прошлой неделе Maven внезапно прекратил связь с наземными станциями, пишет УНН.

Подробности

Запущенный в 2013 году, аппарат Maven достиг Марса в следующем году и исследовал верхние слои его атмосферы. Данные, собранные зондом, подтвердили, что именно влияние Солнца привело к потере большей части марсианской атмосферы. 

Коллапс ключевого Атлантического течения грозит Европе экстремальной засухой на сотни лет – ученые07.12.25, 13:46 • 10936 просмотров

К моменту исчезновения аппарат работал нормально, но когда он снова появился из-за Красной планеты, связи с ним не было. Инженерные исследования по восстановлению контакта продолжаются. 

У NASA есть еще два активных орбитальных аппарата вокруг Марса: Mars Reconnaissance Orbiter (с 2005 года) и Mars Odyssey (с 2001 года).

NASA обнаружило, что 96% изображений телескопа SPHEREx загрязнены светом спутников04.12.25, 21:15 • 3659 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Марс