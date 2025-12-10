NASA потеряло связь со своим космическим аппаратом Maven, который более десятилетия работал на орбите Марса
NASA потеряло связь со своим космическим аппаратом Maven, который более десяти лет вращался вокруг Марса, что вызывает беспокойство, поскольку зонд не только изучал атмосферу планеты, но и служил ключевым коммуникационным реле для марсоходов Curiosity и Perseverance. Об этом сообщило космическое агентство после того, как на прошлой неделе Maven внезапно прекратил связь с наземными станциями, пишет УНН.
Запущенный в 2013 году, аппарат Maven достиг Марса в следующем году и исследовал верхние слои его атмосферы. Данные, собранные зондом, подтвердили, что именно влияние Солнца привело к потере большей части марсианской атмосферы.
К моменту исчезновения аппарат работал нормально, но когда он снова появился из-за Красной планеты, связи с ним не было. Инженерные исследования по восстановлению контакта продолжаются.
У NASA есть еще два активных орбитальных аппарата вокруг Марса: Mars Reconnaissance Orbiter (с 2005 года) и Mars Odyssey (с 2001 года).
