NASA потеряло связь со своим космическим аппаратом Maven, который более десятилетия работал на орбите Марса

Фото: NASA

NASA потеряло связь со своим космическим аппаратом Maven, который более десяти лет вращался вокруг Марса, что вызывает беспокойство, поскольку зонд не только изучал атмосферу планеты, но и служил ключевым коммуникационным реле для марсоходов Curiosity и Perseverance. Об этом сообщило космическое агентство после того, как на прошлой неделе Maven внезапно прекратил связь с наземными станциями, пишет УНН.

Подробности

Запущенный в 2013 году, аппарат Maven достиг Марса в следующем году и исследовал верхние слои его атмосферы. Данные, собранные зондом, подтвердили, что именно влияние Солнца привело к потере большей части марсианской атмосферы.

К моменту исчезновения аппарат работал нормально, но когда он снова появился из-за Красной планеты, связи с ним не было. Инженерные исследования по восстановлению контакта продолжаются.

У NASA есть еще два активных орбитальных аппарата вокруг Марса: Mars Reconnaissance Orbiter (с 2005 года) и Mars Odyssey (с 2001 года).

