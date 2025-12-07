Коллапс ключевого Атлантического течения грозит Европе экстремальной засухой на сотни лет – ученые

Новое исследование ученых показало, что в случае разрушения ключевой системы океанических течений Атлантического океана Европу ждет гораздо более засушливое будущее, которое может продлиться в течение следующих 1000 лет. Об этом сообщается в журнале LiveScience, пишет УНН

Детали

Разрушение системы приведет к ухудшению ситуации с экстремальными засухами и значительно более длительными засушливыми сезонами, особенно в Южной Европе.

Это первое исследование, которое сравнило влияние разрушения Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) на летние осадки в Европе при различных климатических сценариях. AMOC является массивной системой течений, которая переносит тепло с юга на север, помогая регулировать глобальный климат.

AMOC фактически формирует нашу глобальную климатическую систему – заявил Live Science Рене ван Вестен, ведущий автор исследования из Утрехтского университета.

Ван Вестен объяснил, что именно это течение обеспечивает Северо-Западной Европе относительно мягкий климат по сравнению с Южной Канадой, которая расположена на той же широте. Ожидается, что коллапс AMOC вызовет значительно более низкие зимние температуры, но, поскольку система также приносит на континент влагу, ее остановка приведет к дефициту осадков.

В рамках исследования ученые провели восемь симуляций, охватывающих более 1000 лет. Два наиболее реалистичных сценария (RCP4.5, где выбросы углерода достигают пика к середине века) показали, что разрушение AMOC приведет к усилению экстремальных засух.

Ван Вестен подытожил: "Если к этому добавить коллапс AMOC, то получим больше экстремальных засух".

