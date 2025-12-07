Коллапс ключевого Атлантического течения грозит Европе экстремальной засухой на сотни лет – ученые
Новое исследование ученых показало, что разрушение ключевой системы океанических течений Атлантического океана приведет к экстремальным засухам в Европе, которые продлятся до 1000 лет. Это первое исследование, сравнивающее влияние разрушения Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) на летние осадки при различных климатических сценариях.
Детали
Разрушение системы приведет к ухудшению ситуации с экстремальными засухами и значительно более длительными засушливыми сезонами, особенно в Южной Европе.
Это первое исследование, которое сравнило влияние разрушения Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) на летние осадки в Европе при различных климатических сценариях. AMOC является массивной системой течений, которая переносит тепло с юга на север, помогая регулировать глобальный климат.
AMOC фактически формирует нашу глобальную климатическую систему
Ван Вестен объяснил, что именно это течение обеспечивает Северо-Западной Европе относительно мягкий климат по сравнению с Южной Канадой, которая расположена на той же широте. Ожидается, что коллапс AMOC вызовет значительно более низкие зимние температуры, но, поскольку система также приносит на континент влагу, ее остановка приведет к дефициту осадков.
В рамках исследования ученые провели восемь симуляций, охватывающих более 1000 лет. Два наиболее реалистичных сценария (RCP4.5, где выбросы углерода достигают пика к середине века) показали, что разрушение AMOC приведет к усилению экстремальных засух.
Ван Вестен подытожил: "Если к этому добавить коллапс AMOC, то получим больше экстремальных засух".
