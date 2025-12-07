$42.180.00
Коллапс ключевого Атлантического течения грозит Европе экстремальной засухой на сотни лет – ученые

Киев • УНН

 • 680 просмотра

Новое исследование ученых показало, что разрушение ключевой системы океанических течений Атлантического океана приведет к экстремальным засухам в Европе, которые продлятся до 1000 лет. Это первое исследование, сравнивающее влияние разрушения Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) на летние осадки при различных климатических сценариях.

Коллапс ключевого Атлантического течения грозит Европе экстремальной засухой на сотни лет – ученые

Новое исследование ученых показало, что в случае разрушения ключевой системы океанических течений Атлантического океана Европу ждет гораздо более засушливое будущее, которое может продлиться в течение следующих 1000 лет. Об этом сообщается в журнале LiveScience, пишет УНН

Детали

Разрушение системы приведет к ухудшению ситуации с экстремальными засухами и значительно более длительными засушливыми сезонами, особенно в Южной Европе.

Ученые обнаружили, что за последние два десятилетия Земля наклонилась на 80 сантиметров: что это значит30.11.24, 06:06 • 22281 просмотр

Это первое исследование, которое сравнило влияние разрушения Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) на летние осадки в Европе при различных климатических сценариях. AMOC является массивной системой течений, которая переносит тепло с юга на север, помогая регулировать глобальный климат.

AMOC фактически формирует нашу глобальную климатическую систему 

– заявил Live Science Рене ван Вестен, ведущий автор исследования из Утрехтского университета.

Ван Вестен объяснил, что именно это течение обеспечивает Северо-Западной Европе относительно мягкий климат по сравнению с Южной Канадой, которая расположена на той же широте. Ожидается, что коллапс AMOC вызовет значительно более низкие зимние температуры, но, поскольку система также приносит на континент влагу, ее остановка приведет к дефициту осадков.

NASA: Глобальное потепление делает засухи и экстремальные влажные явления более частыми и интенсивными13.03.23, 20:19 • 731236 просмотров

В рамках исследования ученые провели восемь симуляций, охватывающих более 1000 лет. Два наиболее реалистичных сценария (RCP4.5, где выбросы углерода достигают пика к середине века) показали, что разрушение AMOC приведет к усилению экстремальных засух.

Ван Вестен подытожил: "Если к этому добавить коллапс AMOC, то получим больше экстремальных засух".

Страдают даже засухоустойчивые культуры: в оккупированном Крыму сильная засуха12.06.24, 16:54 • 44765 просмотров

Степан Гафтко

