Колапс ключової Атлантичної течії загрожує Європі екстремальною посухою на сотні років – науковці

Нове дослідження вчених показало, що у разі руйнування ключової системи океанічних течій Атлантичного океану Європу чекає набагато посушливіше майбутнє, яке може тривати протягом наступних 1000 років. Про це повідомляється у журналі LiveScience, пише УНН

Деталі

Руйнування системи призведе до погіршення ситуації з екстремальними посухами та значно довшими посушливими сезонами, особливо у Південній Європі.

Це перше дослідження, яке порівняло вплив руйнування Атлантичної меридіональної циркуляції (AMOC) на літні опади в Європі за різних кліматичних сценаріїв. AMOC є масивною системою течій, яка переносить тепло з півдня на північ, допомагаючи регулювати глобальний клімат.

AMOC фактично формує нашу глобальну кліматичну систему – заявив Live Science Рене ван Вестен, провідний автор дослідження з Утрехтського університету.

Ван Вестен пояснив, що саме ця течія забезпечує Північно-Західній Європі відносно м'який клімат порівняно з Південною Канадою, яка розташована на тій же широті. Очікується, що колапс AMOC спричинить значно нижчі зимові температури, але, оскільки система також приносить на континент вологу, її зупинка призведе до дефіциту опадів.

У рамках дослідження вчені провели вісім симуляцій, що охоплюють понад 1000 років. Два найбільш реалістичні сценарії (RCP4.5, де викиди вуглецю досягають піку до середини століття) показали, що руйнування AMOC призведе до посилення екстремальних посух.

Ван Вестен підсумував: "Якщо до цього додати колапс AMOC, то отримаємо більше екстремальних посух".

