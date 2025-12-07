$42.180.00
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на Харківщині
6 грудня, 20:45 • 32613 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 44806 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозвернення
6 грудня, 07:49 • 52825 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 50734 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиції
5 грудня, 18:15 • 55711 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 54277 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили
5 грудня, 14:41 • 39753 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонники
5 грудня, 11:17 • 82080 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 44037 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Публікації
Ексклюзиви
Колапс ключової Атлантичної течії загрожує Європі екстремальною посухою на сотні років – науковці

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Нове дослідження науковців показало, що руйнування ключової системи океанічних течій Атлантичного океану призведе до екстремальних посух у Європі, які триватимуть до 1000 років. Це перше дослідження, що порівнює вплив руйнування Атлантичної меридіональної циркуляції (AMOC) на літні опади за різних кліматичних сценаріїв.

Колапс ключової Атлантичної течії загрожує Європі екстремальною посухою на сотні років – науковці

Нове дослідження вчених показало, що у разі руйнування ключової системи океанічних течій Атлантичного океану Європу чекає набагато посушливіше майбутнє, яке може тривати протягом наступних 1000 років. Про це повідомляється у журналі LiveScience, пише УНН

Деталі

Руйнування системи призведе до погіршення ситуації з екстремальними посухами та значно довшими посушливими сезонами, особливо у Південній Європі.

Вчені виявили, що за останні два десятиліття Земля нахилилася на 80 сантиметрів: що це значить30.11.24, 06:06 • 22277 переглядiв

Це перше дослідження, яке порівняло вплив руйнування Атлантичної меридіональної циркуляції (AMOC) на літні опади в Європі за різних кліматичних сценаріїв. AMOC є масивною системою течій, яка переносить тепло з півдня на північ, допомагаючи регулювати глобальний клімат.

AMOC фактично формує нашу глобальну кліматичну систему 

– заявив Live Science Рене ван Вестен, провідний автор дослідження з Утрехтського університету.

Ван Вестен пояснив, що саме ця течія забезпечує Північно-Західній Європі відносно м'який клімат порівняно з Південною Канадою, яка розташована на тій же широті. Очікується, що колапс AMOC спричинить значно нижчі зимові температури, але, оскільки система також приносить на континент вологу, її зупинка призведе до дефіциту опадів.

NASA: Глобальне потепління робить посухи та екстремальні вологі явища більш частими та інтенсивними13.03.23, 20:19 • 731236 переглядiв

У рамках дослідження вчені провели вісім симуляцій, що охоплюють понад 1000 років. Два найбільш реалістичні сценарії (RCP4.5, де викиди вуглецю досягають піку до середини століття) показали, що руйнування AMOC призведе до посилення екстремальних посух.

Ван Вестен підсумував: "Якщо до цього додати колапс AMOC, то отримаємо більше екстремальних посух".

Страждають навіть посухостійкі культури: в окупованому Криму сильна посуха12.06.24, 16:54 • 44765 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
NASA