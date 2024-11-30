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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ученые обнаружили, что за последние два десятилетия Земля наклонилась на 80 сантиметров: что это значит

Ученые обнаружили, что за последние два десятилетия Земля наклонилась на 80 сантиметров: что это значит

Киев  •  УНН

 • 303 просмотра

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Ученые обнаружили смещение оси вращения Земли на 80 сантиметров к востоку из-за масштабного использования подземных вод. С 1993 по 2010 год было выкачано более 2150 гигатонн воды из подземных резервуаров.

Ученые обнаружили, что за последние два десятилетия интенсивное использование подземных вод, которые служат источником питьевой воды, привело к наклону вращения Земли на восток почти на 80 сантиметров. Об этом сообщает IFLScience, пишет УНН.

Детали

Геофизики установили, что полюс вращения претерпевает существенные изменения из-за глобальных процессов, в частности изменение климата и масштабное использование подземных вод. Как объясняет Ки-Вон Со из Сеульского национального университета, откачка грунтовых вод вызывает сдвиги оси вращения, воздействуя на всю планету.

Грунтовые воды накапливаются под поверхностью из-за осадков, просачиваясь в естественные резервуары. Эти водоносные горизонты играют важную роль в обеспечении водой в периоды засухи. Они являются ключевым компонентом водного цикла, который обеспечивает жизнь на Земле.

Сегодня около половины населения мира использует подземные воды в качестве источника питьевой воды, а треть — для орошения. В прошлом люди выкапывали колодцы и скважины для получения воды, однако с 20 века добыча грунтовых вод значительно выросла. В период с 1993 по 2010 год из подземных резервуаров было изъято более 2150 гигатонн воды.

Ссылка

Полюс вращения Земли-это точка, которая постоянно меняет свое местоположение, явление, известное как полярное движение. Этот процесс происходит из-за изменения распределения массы на планете. Ученые сравнивают его с волчком, вращение которого меняется, если перераспределить его вес. В случае Земли таким фактором является вода, которая влияет на вращение нашей планеты.

NASA обнаружило очень молодую планету, на ней может быть жизнь24 нояб. 2024, 01:47 • 55759 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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