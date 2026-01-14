$43.180.08
19:44 • 2072 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
17:38 • 9678 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
17:29 • 13111 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
16:42 • 13372 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14:56 • 14819 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 15476 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56 • 13794 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 13922 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
14 января, 13:16 • 12299 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 21767 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Медицинская эвакуация NASA: экипаж МКС возвращается на Землю раньше

Киев • УНН

 84 просмотра

Четыре астронавта покидают МКС из-за неизвестного заболевания одного из членов экипажа, возвращаясь на Землю на месяц раньше запланированного. Это первая медицинская эвакуация в истории NASA.

Медицинская эвакуация NASA: экипаж МКС возвращается на Землю раньше

Экипаж из четырех астронавтов должен покинуть Международную космическую станцию в среду в рамках первой в истории NASA медицинской эвакуации после неизвестного заболевания одного из членов экипажа. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что астронавты отстыкуются от станции примерно в 17:00 по нью-йоркскому времени на капсуле SpaceX Dragon и совершат приводнение у побережья Калифорнии около 03:40 в четверг. Эвакуация сократит запланированное пребывание экипажа на МКС примерно на месяц.

Во время пресс-конференции 8 января главный медицинский и санитарный директор NASA Джеймс Полк заявил, что состояние астронавта является "абсолютно стабильным", однако агентство приняло решение вернуть команду на Землю раньше, чем планировалось, чтобы провести более тщательное медицинское обследование этого члена экипажа.

NASA впервые подтвердило медицинский инцидент 7 января, отложив выход в открытый космос из-за проблем со здоровьем. Агентство не раскрыло имени астронавта и характера медицинской проблемы из соображений конфиденциальности.

Телескоп «Хаббл» зафиксировал гигантский протопланетный диск в форме сэндвича01.01.26, 17:29 • 10286 просмотров

Четыре участника миссии под названием Crew-11 отправились на станцию в августе с расчетом на примерно шестимесячную миссию — типичный срок для пилотируемых полетов на МКС.

В состав экипажа Crew-11 входят астронавты NASA Зена Кардман и Майк Финке, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи и космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов.

После отбытия Crew-11 на борту станции останутся два российских космонавта и астронавт NASA Кристофер Уильямс. Сейчас агентство работает над ускорением прибытия следующего экипажа, запуск которого планировался на февраль и который должен был прибыть на станцию до отбытия Crew-11.

Напомним

NASA почти месяц не может восстановить связь с зондом MAVEN, который исчез на орбите Марса 6 декабря 2025 года. Анализ телеметрии свидетельствует о незапланированном вращении аппарата, а попытки реанимации приостановлены до 16 января 2026 года из-за астрономического явления.

Ольга Розгон

