Медицинская эвакуация NASA: экипаж МКС возвращается на Землю раньше
Киев • УНН
Четыре астронавта покидают МКС из-за неизвестного заболевания одного из членов экипажа, возвращаясь на Землю на месяц раньше запланированного. Это первая медицинская эвакуация в истории NASA.
Экипаж из четырех астронавтов должен покинуть Международную космическую станцию в среду в рамках первой в истории NASA медицинской эвакуации после неизвестного заболевания одного из членов экипажа. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Ожидается, что астронавты отстыкуются от станции примерно в 17:00 по нью-йоркскому времени на капсуле SpaceX Dragon и совершат приводнение у побережья Калифорнии около 03:40 в четверг. Эвакуация сократит запланированное пребывание экипажа на МКС примерно на месяц.
Во время пресс-конференции 8 января главный медицинский и санитарный директор NASA Джеймс Полк заявил, что состояние астронавта является "абсолютно стабильным", однако агентство приняло решение вернуть команду на Землю раньше, чем планировалось, чтобы провести более тщательное медицинское обследование этого члена экипажа.
NASA впервые подтвердило медицинский инцидент 7 января, отложив выход в открытый космос из-за проблем со здоровьем. Агентство не раскрыло имени астронавта и характера медицинской проблемы из соображений конфиденциальности.
Четыре участника миссии под названием Crew-11 отправились на станцию в августе с расчетом на примерно шестимесячную миссию — типичный срок для пилотируемых полетов на МКС.
В состав экипажа Crew-11 входят астронавты NASA Зена Кардман и Майк Финке, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи и космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов.
После отбытия Crew-11 на борту станции останутся два российских космонавта и астронавт NASA Кристофер Уильямс. Сейчас агентство работает над ускорением прибытия следующего экипажа, запуск которого планировался на февраль и который должен был прибыть на станцию до отбытия Crew-11.
Напомним
NASA почти месяц не может восстановить связь с зондом MAVEN, который исчез на орбите Марса 6 декабря 2025 года. Анализ телеметрии свидетельствует о незапланированном вращении аппарата, а попытки реанимации приостановлены до 16 января 2026 года из-за астрономического явления.