Витік палива під час репетиції Artemis II: NASA бореться з проблемами за лютневе вікно запуску

Фото: AP

Під час фінального випробування ракети-носія SLS, яка має відправити екіпаж до Місяця, технічні фахівці NASA зафіксували витік водню. Інцидент стався у понеділок у Космічному центрі імені Кеннеді під час імітації передстартової заправки, що ставить під загрозу запланований на найближчі дні історичний політ. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Команда запуску розпочала завантаження 2,6 мільйона літрів надхолодного палива, проте вже за кілька годин біля нижньої частини 98-метрової ракети датчики зафіксували надмірну концентрацію водню.

Процес було терміново призупинено, коли основний ступінь був заповнений лише наполовину. Наразі інженери намагаються усунути проблему методами, які розробляли ще три роки тому під час першого випробувального польоту системи, що також супроводжувався аналогічними технічними збоями.

Екіпаж у очікуванні та часові обмеження

Четверо астронавтів місії, які перебувають на карантині в Х'юстоні, спостерігають за перебігом репетиції дистанційно. Від успіху цієї операції залежить, чи зможуть вони вирушити у перший за пів століття пілотований обліт Місяця вже цієї неділі. Ситуацію ускладнює аномальне похолодання у Флориді, яке вже скоротило лютневе запускне вікно на дві доби.

NASA має встигнути здійснити запуск до 11 лютого, оскільки особливості розташування небесних тіл обмежують кількість сприятливих днів у місяці. Якщо витік не вдасться ліквідувати оперативно, місію доведеться перенести щонайменше на березень 2026 року.

