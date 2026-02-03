$42.810.04
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
20:49 • 3996 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
19:26 • 8386 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
18:38 • 13291 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
18:37 • 12330 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
18:01 • 10719 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 10575 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 17955 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 24563 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 39495 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
Витік палива під час репетиції Artemis II: NASA бореться з проблемами за лютневе вікно запуску

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Під час випробування ракети SLS NASA зафіксувало витік водню, що ставить під загрозу запланований політ Artemis II. Якщо проблему не вирішать до 11 лютого, місію перенесуть на березень 2026 року.

Витік палива під час репетиції Artemis II: NASA бореться з проблемами за лютневе вікно запуску
Фото: AP

Під час фінального випробування ракети-носія SLS, яка має відправити екіпаж до Місяця, технічні фахівці NASA зафіксували витік водню. Інцидент стався у понеділок у Космічному центрі імені Кеннеді під час імітації передстартової заправки, що ставить під загрозу запланований на найближчі дні історичний політ. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Команда запуску розпочала завантаження 2,6 мільйона літрів надхолодного палива, проте вже за кілька годин біля нижньої частини 98-метрової ракети датчики зафіксували надмірну концентрацію водню.

NASA обрала Axiom Space для п’ятої приватної місії на МКС01.02.26, 10:03 • 5948 переглядiв

Процес було терміново призупинено, коли основний ступінь був заповнений лише наполовину. Наразі інженери намагаються усунути проблему методами, які розробляли ще три роки тому під час першого випробувального польоту системи, що також супроводжувався аналогічними технічними збоями.

Екіпаж у очікуванні та часові обмеження

Четверо астронавтів місії, які перебувають на карантині в Х'юстоні, спостерігають за перебігом репетиції дистанційно. Від успіху цієї операції залежить, чи зможуть вони вирушити у перший за пів століття пілотований обліт Місяця вже цієї неділі. Ситуацію ускладнює аномальне похолодання у Флориді, яке вже скоротило лютневе запускне вікно на дві доби.

NASA має встигнути здійснити запуск до 11 лютого, оскільки особливості розташування небесних тіл обмежують кількість сприятливих днів у місяці. Якщо витік не вдасться ліквідувати оперативно, місію доведеться перенести щонайменше на березень 2026 року.

NASA відклала запуск місії Artemis II через аномальні холоди на космодромі31.01.26, 15:44 • 4021 перегляд

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Енергетика
Ассошіейтед Прес
NASA
Флорида