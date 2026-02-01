$42.850.00
Публікації
УНН Lite
NASA обрала Axiom Space для п’ятої приватної місії на МКС

Київ • УНН

 • 8 перегляди

NASA та Axiom Space підписали угоду про п'яту приватну місію астронавтів до МКС, заплановану на січень 2027 року. Місія триватиме до 14 днів, розширюючи можливості для майбутніх досліджень.

NASA обрала Axiom Space для п’ятої приватної місії на МКС

NASA та компанія Axiom Space підписали замовлення на проведення п’ятої приватної місії астронавтів до Міжнародної космічної станції. Запуск місії запланований на січень 2027 року з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Про це повідомляє NASA, передає УНН.

Деталі

Згідно з повідомленням NASA, місія Axiom Mission 5 передбачає перебування екіпажу на борту Міжнародної космічної станції до 14 днів. Остаточна дата запуску залежатиме від завантаженості орбітальної станції та загального графіка польотів.

Нагорода за нашу п’яту приватну місію астронавтів показує, що комерційний космос - це не далека обіцянка, а вже існуюча реальність

- каже адміністратор NASA Джаред Айзекман.

За його словами, розширення доступу до низької навколоземної орбіти створює нові можливості для майбутніх місій NASA до Місяця та Марса.

Axiom Space запропонує NASA та міжнародним партнерам чотирьох кандидатів до складу екіпажу. Після затвердження вони проходитимуть підготовку разом із NASA, міжнародними партнерами та постачальником послуг запуску.

Менеджер програми МКС Дана Вайгель зазначила, що приватні місії дозволяють використовувати станцію як платформу для розвитку нових технологій і ринків.

Приватні місії астронавтів дозволяють використовувати станцію як полігон для нових ринків і технологій, водночас надаючи науковим, дослідницьким та інформаційно-просвітницьким програмам можливість зробити свій внесок у зростаючу космічну економіку

- йдеться в заяві.

У межах угоди Axiom Space придбає у NASA послуги з виконання місії, зокрема забезпечення екіпажу, доставку вантажів і ресурси для роботи на орбіті. Водночас NASA отримає від Axiom Space можливість повертати на Землю наукові зразки, які потребують охолодження під час транспортування.

Нагадаємо

У NASA перенесли запуск місячної ракети Artemis II з екіпажем щонайменше до 8 лютого 2026 року через несприятливі погодні умови у Флориді. Екстремальні холоди змусили скасувати критичне випробування із заправки паливом.

Алла Кіосак

Новини СвітуТехнології
NASA
Флорида