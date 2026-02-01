$42.850.00
NASA выбрало Axiom Space для пятой частной миссии на МКС

Киев • УНН

 • 418 просмотра

NASA и Axiom Space подписали соглашение о пятой частной миссии астронавтов на МКС, запланированной на январь 2027 года. Миссия продлится до 14 дней, расширяя возможности для будущих исследований.

NASA выбрало Axiom Space для пятой частной миссии на МКС

NASA и компания Axiom Space подписали заказ на проведение пятой частной миссии астронавтов к Международной космической станции. Запуск миссии запланирован на январь 2027 года из Космического центра Кеннеди во Флориде. Об этом сообщает NASA, передает УНН.

Детали

Согласно сообщению NASA, миссия Axiom Mission 5 предусматривает пребывание экипажа на борту Международной космической станции до 14 дней. Окончательная дата запуска будет зависеть от загруженности орбитальной станции и общего графика полетов.

Награда за нашу пятую частную миссию астронавтов показывает, что коммерческий космос — это не далекое обещание, а уже существующая реальность

— говорит администратор NASA Джаред Айзекман.

По его словам, расширение доступа к низкой околоземной орбите создает новые возможности для будущих миссий NASA к Луне и Марсу.

Axiom Space предложит NASA и международным партнерам четырех кандидатов в состав экипажа. После утверждения они будут проходить подготовку вместе с NASA, международными партнерами и поставщиком услуг запуска.

Менеджер программы МКС Дана Вайгель отметила, что частные миссии позволяют использовать станцию как платформу для развития новых технологий и рынков.

Частные миссии астронавтов позволяют использовать станцию как полигон для новых рынков и технологий, одновременно предоставляя научным, исследовательским и информационно-просветительским программам возможность внести свой вклад в растущую космическую экономику

— говорится в заявлении.

В рамках соглашения Axiom Space приобретет у NASA услуги по выполнению миссии, в частности обеспечение экипажа, доставку грузов и ресурсы для работы на орбите. В то же время NASA получит от Axiom Space возможность возвращать на Землю научные образцы, которые нуждаются в охлаждении во время транспортировки.

Напомним

В NASA перенесли запуск лунной ракеты Artemis II с экипажем как минимум до 8 февраля 2026 года из-за неблагоприятных погодных условий во Флориде. Экстремальные холода заставили отменить критическое испытание с заправкой топливом.

Алла Киосак

