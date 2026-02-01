NASA выбрало Axiom Space для пятой частной миссии на МКС
Киев • УНН
NASA и Axiom Space подписали соглашение о пятой частной миссии астронавтов на МКС, запланированной на январь 2027 года. Миссия продлится до 14 дней, расширяя возможности для будущих исследований.
NASA и компания Axiom Space подписали заказ на проведение пятой частной миссии астронавтов к Международной космической станции. Запуск миссии запланирован на январь 2027 года из Космического центра Кеннеди во Флориде. Об этом сообщает NASA, передает УНН.
Детали
Согласно сообщению NASA, миссия Axiom Mission 5 предусматривает пребывание экипажа на борту Международной космической станции до 14 дней. Окончательная дата запуска будет зависеть от загруженности орбитальной станции и общего графика полетов.
Награда за нашу пятую частную миссию астронавтов показывает, что коммерческий космос — это не далекое обещание, а уже существующая реальность
По его словам, расширение доступа к низкой околоземной орбите создает новые возможности для будущих миссий NASA к Луне и Марсу.
Axiom Space предложит NASA и международным партнерам четырех кандидатов в состав экипажа. После утверждения они будут проходить подготовку вместе с NASA, международными партнерами и поставщиком услуг запуска.
Менеджер программы МКС Дана Вайгель отметила, что частные миссии позволяют использовать станцию как платформу для развития новых технологий и рынков.
Частные миссии астронавтов позволяют использовать станцию как полигон для новых рынков и технологий, одновременно предоставляя научным, исследовательским и информационно-просветительским программам возможность внести свой вклад в растущую космическую экономику
В рамках соглашения Axiom Space приобретет у NASA услуги по выполнению миссии, в частности обеспечение экипажа, доставку грузов и ресурсы для работы на орбите. В то же время NASA получит от Axiom Space возможность возвращать на Землю научные образцы, которые нуждаются в охлаждении во время транспортировки.
