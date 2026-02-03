Утечка топлива во время репетиции Artemis II: NASA борется с проблемами за февральское окно запуска

Фото: AP

Во время финального испытания ракеты-носителя SLS, которая должна отправить экипаж на Луну, технические специалисты NASA зафиксировали утечку водорода. Инцидент произошел в понедельник в Космическом центре имени Кеннеди во время имитации предстартовой заправки, что ставит под угрозу запланированный на ближайшие дни исторический полет. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Команда запуска начала загрузку 2,6 миллиона литров сверххолодного топлива, однако уже через несколько часов у нижней части 98-метровой ракеты датчики зафиксировали избыточную концентрацию водорода.

Процесс был срочно приостановлен, когда основная ступень была заполнена лишь наполовину. Сейчас инженеры пытаются устранить проблему методами, которые разрабатывали еще три года назад во время первого испытательного полета системы, который также сопровождался аналогичными техническими сбоями.

Экипаж в ожидании и временные ограничения

Четверо астронавтов миссии, находящиеся на карантине в Хьюстоне, наблюдают за ходом репетиции дистанционно. От успеха этой операции зависит, смогут ли они отправиться в первый за полвека пилотируемый облет Луны уже в это воскресенье. Ситуацию осложняет аномальное похолодание во Флориде, которое уже сократило февральское стартовое окно на двое суток.

NASA должно успеть осуществить запуск до 11 февраля, поскольку особенности расположения небесных тел ограничивают количество благоприятных дней в месяце. Если утечку не удастся ликвидировать оперативно, миссию придется перенести как минимум на март 2026 года.

