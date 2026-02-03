$42.810.04
23:51 • 240 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
20:49 • 3956 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
19:26 • 8358 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
18:38 • 13275 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
18:37 • 12321 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
18:01 • 10715 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 10572 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 17951 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 24562 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 39493 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
публикации
Эксклюзивы
Утечка топлива во время репетиции Artemis II: NASA борется с проблемами за февральское окно запуска

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Во время испытания ракеты SLS NASA зафиксировало утечку водорода, что ставит под угрозу запланированный полет Artemis II. Если проблему не решат до 11 февраля, миссию перенесут на март 2026 года.

Утечка топлива во время репетиции Artemis II: NASA борется с проблемами за февральское окно запуска
Фото: AP

Во время финального испытания ракеты-носителя SLS, которая должна отправить экипаж на Луну, технические специалисты NASA зафиксировали утечку водорода. Инцидент произошел в понедельник в Космическом центре имени Кеннеди во время имитации предстартовой заправки, что ставит под угрозу запланированный на ближайшие дни исторический полет. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Команда запуска начала загрузку 2,6 миллиона литров сверххолодного топлива, однако уже через несколько часов у нижней части 98-метровой ракеты датчики зафиксировали избыточную концентрацию водорода.

NASA выбрало Axiom Space для пятой частной миссии на МКС01.02.26, 10:03 • 5948 просмотров

Процесс был срочно приостановлен, когда основная ступень была заполнена лишь наполовину. Сейчас инженеры пытаются устранить проблему методами, которые разрабатывали еще три года назад во время первого испытательного полета системы, который также сопровождался аналогичными техническими сбоями.

Экипаж в ожидании и временные ограничения

Четверо астронавтов миссии, находящиеся на карантине в Хьюстоне, наблюдают за ходом репетиции дистанционно. От успеха этой операции зависит, смогут ли они отправиться в первый за полвека пилотируемый облет Луны уже в это воскресенье. Ситуацию осложняет аномальное похолодание во Флориде, которое уже сократило февральское стартовое окно на двое суток.

NASA должно успеть осуществить запуск до 11 февраля, поскольку особенности расположения небесных тел ограничивают количество благоприятных дней в месяце. Если утечку не удастся ликвидировать оперативно, миссию придется перенести как минимум на март 2026 года.

НАСА отложило запуск миссии Artemis II из-за аномальных холодов на космодроме31.01.26, 15:44 • 4021 просмотр

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Энергетика
Ассошиэйтед Пресс
НАСА
Флорида