Зеленський відзначив державними нагородами воїнів 12-ї бригади спеціального призначення "Азов"

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з воїнами 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького, "За мужність" і Данила Галицького та вручив погони бригадного генерала Денису Прокопенку. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Воїни бригади брали участь у ліквідації Добропільського прориву. Зараз захищають цей напрямок: обороняють Родинське, Білицьке та Шахове, організовують оборону Добропілля. Обговорили ситуацію в зоні їхньої відповідальності, фінансування дронового напрямку, СЗЧ, евакуацію, ремонт логістичних маршрутів. Усі пропозиції військових врахуємо та оперативно опрацюємо - написав Зеленський.

Президент також зустрівся з військовими 11-го й 19-го армійських корпусів – командирами і всіма комбригами обох корпусів.

Захисники доповіли про оперативну обстановку на напрямках, оборону Словʼянська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Обговорили кроки, необхідні для захисту Словʼянсько-Краматорської агломерації. Торкнулись і потреб бригад: фінансування на дрони, транспорт, артилерія, поповнення особового складу. Всі питання будемо пропрацьовувати на відповідних рівнях.

Відзначив воїнів, які захищають Україну в складі підрозділів 11-го й 19-го армійських корпусів, державними нагородами. Дякую бійцям за службу, за силу і захист нашого народу - додав Зеленський.

