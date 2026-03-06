$43.810.09
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23 • 17122 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
13:05 • 19874 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 35987 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 18305 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 19691 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 19368 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 18945 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 19505 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 16832 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Зеленський відзначив державними нагородами воїнів 12-ї бригади спеціального призначення "Азов"

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Президент України Володимир Зеленський нагородив воїнів 12-ї бригади "Азов" орденами та вручив Денису Прокопенку погони бригадного генерала. Обговорили ситуацію на фронті та потреби військових.

Зеленський відзначив державними нагородами воїнів 12-ї бригади спеціального призначення "Азов"

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з воїнами 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького, "За мужність" і Данила Галицького та вручив погони бригадного генерала Денису Прокопенку. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Воїни бригади брали участь у ліквідації Добропільського прориву. Зараз захищають цей напрямок: обороняють Родинське, Білицьке та Шахове, організовують оборону Добропілля. Обговорили ситуацію в зоні їхньої відповідальності, фінансування дронового напрямку, СЗЧ, евакуацію, ремонт логістичних маршрутів. Усі пропозиції військових врахуємо та оперативно опрацюємо

- написав Зеленський.

Президент також зустрівся з військовими 11-го й 19-го армійських корпусів – командирами і всіма комбригами обох корпусів. 

Захисники доповіли про оперативну обстановку на напрямках, оборону Словʼянська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Обговорили кроки, необхідні для захисту Словʼянсько-Краматорської агломерації. Торкнулись і потреб бригад: фінансування на дрони, транспорт, артилерія, поповнення особового складу. Всі питання будемо пропрацьовувати на відповідних рівнях. 

Відзначив воїнів, які захищають Україну в складі підрозділів 11-го й 19-го армійських корпусів, державними нагородами. Дякую бійцям за службу, за силу і захист нашого народу

- додав Зеленський.

росія навесні готує наступ на Донеччині - Зеленський06.03.26, 17:23 • 17125 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
