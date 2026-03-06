Зеленский отметил государственными наградами воинов 12-й бригады специального назначения "Азов"

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с воинами 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ отметил защитников орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество" и Даниила Галицкого и вручил погоны бригадного генерала Денису Прокопенко. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Воины бригады участвовали в ликвидации Добропольского прорыва. Сейчас защищают это направление: обороняют Родинское, Белицкое и Шахово, организуют оборону Доброполья. Обсудили ситуацию в зоне их ответственности, финансирование дронового направления, СЗЧ, эвакуацию, ремонт логистических маршрутов. Все предложения военных учтем и оперативно проработаем - написал Зеленский.

Президент также встретился с военными 11-го и 19-го армейских корпусов – командирами и всеми комбригами обоих корпусов.

Защитники доложили об оперативной обстановке на направлениях, обороне Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Обсудили шаги, необходимые для защиты Славянско-Краматорской агломерации. Коснулись и потребностей бригад: финансирование на дроны, транспорт, артиллерия, пополнение личного состава. Все вопросы будем прорабатывать на соответствующих уровнях.

Отметил воинов, защищающих Украину в составе подразделений 11-го и 19-го армейских корпусов, государственными наградами. Благодарю бойцов за службу, за силу и защиту нашего народа - добавил Зеленский.

