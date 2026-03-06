$43.810.09
50.900.07
15:35 • 16655 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23 • 19418 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
13:05 • 21369 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 38387 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 19274 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 20176 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 19719 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 19107 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 19630 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 16948 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Зеленский отметил государственными наградами воинов 12-й бригады специального назначения "Азов"

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский наградил воинов 12-й бригады "Азов" орденами и вручил Денису Прокопенко погоны бригадного генерала. Обсудили ситуацию на фронте и потребности военных.

Зеленский отметил государственными наградами воинов 12-й бригады специального назначения "Азов"

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с воинами 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ отметил защитников орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество" и Даниила Галицкого и вручил погоны бригадного генерала Денису Прокопенко. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Воины бригады участвовали в ликвидации Добропольского прорыва. Сейчас защищают это направление: обороняют Родинское, Белицкое и Шахово, организуют оборону Доброполья. Обсудили ситуацию в зоне их ответственности, финансирование дронового направления, СЗЧ, эвакуацию, ремонт логистических маршрутов. Все предложения военных учтем и оперативно проработаем

- написал Зеленский.

Президент также встретился с военными 11-го и 19-го армейских корпусов – командирами и всеми комбригами обоих корпусов. 

Защитники доложили об оперативной обстановке на направлениях, обороне Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Обсудили шаги, необходимые для защиты Славянско-Краматорской агломерации. Коснулись и потребностей бригад: финансирование на дроны, транспорт, артиллерия, пополнение личного состава. Все вопросы будем прорабатывать на соответствующих уровнях. 

Отметил воинов, защищающих Украину в составе подразделений 11-го и 19-го армейских корпусов, государственными наградами. Благодарю бойцов за службу, за силу и защиту нашего народа

- добавил Зеленский.

россия весной готовит наступление на Донетчине - Зеленский06.03.26, 17:23 • 19421 просмотр

