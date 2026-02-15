Норвегия и Германия подписали оборонное соглашение

Министры обороны Норвегии и Германии, Торе Сандвик и Борис Писториус, подписали двустороннее оборонное соглашение на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщается на сайте норвежского правительства, пишет УНН.

Сандвик подчеркнул, что прочное европейское сотрудничество "необходимо для выполнения обязательств НАТО по распределению нагрузки", где Европа должна взять на себя большую долю ответственности за собственную безопасность.

Германия является одним из важнейших союзников Норвегии в Европе и нашим ключевым партнером в ЕС. Сейчас мы выводим наше тесное и прочное сотрудничество на новый уровень