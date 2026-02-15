Норвегия и Германия подписали оборонное соглашение
Киев • УНН
Министры обороны Норвегии и Германии подписали двустороннее оборонное соглашение. Оно охватывает сотрудничество по пяти основным направлениям, включая космическое наблюдение и морскую безопасность.
Министры обороны Норвегии и Германии, Торе Сандвик и Борис Писториус, подписали двустороннее оборонное соглашение на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщается на сайте норвежского правительства, пишет УНН.
Детали
Сандвик подчеркнул, что прочное европейское сотрудничество "необходимо для выполнения обязательств НАТО по распределению нагрузки", где Европа должна взять на себя большую долю ответственности за собственную безопасность.
Германия является одним из важнейших союзников Норвегии в Европе и нашим ключевым партнером в ЕС. Сейчас мы выводим наше тесное и прочное сотрудничество на новый уровень
Подписанное соглашение охватывает сотрудничество во всех сферах по пяти основным направлениям: космическое наблюдение и связь; морская безопасность и совместные морские операции в Северной Атлантике и Северном море; наземные боевые действия с использованием общевойсковых сил; быстрое реагирование и подкрепление; оборонная промышленность; укрепление морского сотрудничества.
Центральным элементом этого сотрудничества является оборонное оборудование, включая подводные лодки, ракеты и новые основные боевые танки.
