Норвегия и Германия подписали оборонное соглашение

$42.990.00
51.030.00
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 12217 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
11:51 • 16150 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 16547 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 18155 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 46447 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 38655 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 37850 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 30621 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 29225 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 24679 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
4м/с
94%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Враг массированно атаковал Одесскую область, повреждена железнодорожная инфраструктураPhoto15 февраля, 06:55 • 12485 просмотра
Кот Палмерстон, бывший главный мышелов МИД Британии, умер на Бермудских островахVideo15 февраля, 09:03 • 6362 просмотра
Офицер ВСУ сделал предложение фристайлистке Екатерине Коцар после ее выхода в финал Олимпийских игр15 февраля, 09:30 • 9384 просмотра
Обама отреагировал на расистское видео Трампа, где его с женой изобразили обезьянами15 февраля, 10:10 • 14219 просмотра
ЕС должен определить свои ключевые требования к рф до начала мирных переговоров - Каллас11:01 • 9060 просмотра
публикации
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
14:11 • 12221 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 90240 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 147329 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 80828 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 97339 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Кайя Каллас
Хиллари Клинтон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Мюнхен
Крым
Германия
Реклама
УНН Lite
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 12430 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 20930 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 19991 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 23066 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 47482 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Хранитель
Социальная сеть
Отопление

Норвегия и Германия подписали оборонное соглашение

Киев • УНН

 • 1196 просмотра

Министры обороны Норвегии и Германии подписали двустороннее оборонное соглашение. Оно охватывает сотрудничество по пяти основным направлениям, включая космическое наблюдение и морскую безопасность.

Норвегия и Германия подписали оборонное соглашение

Министры обороны Норвегии и Германии, Торе Сандвик и Борис Писториус, подписали двустороннее оборонное соглашение на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщается на сайте норвежского правительства, пишет УНН.

Детали

Сандвик подчеркнул, что прочное европейское сотрудничество "необходимо для выполнения обязательств НАТО по распределению нагрузки", где Европа должна взять на себя большую долю ответственности за собственную безопасность.

Германия является одним из важнейших союзников Норвегии в Европе и нашим ключевым партнером в ЕС. Сейчас мы выводим наше тесное и прочное сотрудничество на новый уровень

- отметил норвежский министр.

Подписанное соглашение охватывает сотрудничество во всех сферах по пяти основным направлениям: космическое наблюдение и связь; морская безопасность и совместные морские операции в Северной Атлантике и Северном море; наземные боевые действия с использованием общевойсковых сил; быстрое реагирование и подкрепление; оборонная промышленность; укрепление морского сотрудничества.

Центральным элементом этого сотрудничества является оборонное оборудование, включая подводные лодки, ракеты и новые основные боевые танки.

В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский15.02.26, 11:15 • 18157 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Техника
НАТО
Европейский Союз
Борис Писториус
Норвегия
Германия