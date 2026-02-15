Норвегія та Німеччина підписали оборонну угоду

$42.990.00
Ексклюзив
14:11 • 10568 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
11:51 • 14335 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
10:18 • 15496 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 17240 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 42881 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 36644 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 37149 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 30301 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 28903 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 24477 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
Ворог масовано атакував Одещину, пошкоджено залізничну інфраструктуруPhoto15 лютого, 06:55 • 11691 перегляди
Кіт Палмерстон, колишній головний мишолов МЗС Британії, помер на Бермудських островахVideo15 лютого, 09:03 • 5354 перегляди
Офіцер ЗСУ зробив пропозицію фристайлістці Катерині Коцар після її виходу в фінал Олімпійських ігор15 лютого, 09:30 • 7864 перегляди
Обама відреагував на расистське відео Трампа, де його з дружиною зобразили мавпами10:10 • 13330 перегляди
ЄС має визначити свої ключові вимоги до рф перед початком мирних переговорів - Каллас11:01 • 7476 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
14:11 • 10568 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 89437 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 146239 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 80211 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 96747 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 12099 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 20610 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 19704 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 22814 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 47186 перегляди
Норвегія та Німеччина підписали оборонну угоду

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Міністри оборони Норвегії та Німеччини підписали двосторонню оборонну угоду. Вона охоплює співпрацю у п'яти основних напрямах, включаючи космічне спостереження та морську безпеку.

Норвегія та Німеччина підписали оборонну угоду

Міністри оборони Норвегії та Німеччини, Торе Сандвік та Борис Пісторіус, підписали двосторонню оборонну угоду на полях Мюнхенської безпекової конференції. Про це повідомляється на сайті норвезького уряду, пише УНН.

Деталі

Сандвік наголосив, що міцна європейська співпраця "є необхідною для виконання зобов’язань НАТО щодо розподілу навантаження", де Європа повинна взяти на себе більшу частку відповідальності за власну безпеку.

Німеччина є одним з найважливіших союзників Норвегії в Європі та нашим ключовим партнером в ЄС. Зараз ми виводимо нашу тісну та міцну співпрацю на новий рівень

- зазначив норвезький міністр.

Підписана угода охоплює співпрацю в усіх сферах за п’ятьма основними напрямами; космічне спостереження та зв'язок; морська безпека та спільні морські операції в Північній Атлантиці та Північному морі; наземні бойові дії з використанням загальновійськових сил; швидке реагування та підкріплення; оборонна промисловість; зміцнення морської співпраці.

Центральним елементом цієї співпраці є оборонне устаткування, включаючи підводні човни, ракети та нові основні бойові танки.

У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський15.02.26, 11:15 • 17241 перегляд

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Техніка
НАТО
Європейський Союз
Борис Пісторіус
Норвегія
Німеччина