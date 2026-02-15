Норвегія та Німеччина підписали оборонну угоду
Київ • УНН
Міністри оборони Норвегії та Німеччини підписали двосторонню оборонну угоду. Вона охоплює співпрацю у п'яти основних напрямах, включаючи космічне спостереження та морську безпеку.
Міністри оборони Норвегії та Німеччини, Торе Сандвік та Борис Пісторіус, підписали двосторонню оборонну угоду на полях Мюнхенської безпекової конференції. Про це повідомляється на сайті норвезького уряду, пише УНН.
Деталі
Сандвік наголосив, що міцна європейська співпраця "є необхідною для виконання зобов’язань НАТО щодо розподілу навантаження", де Європа повинна взяти на себе більшу частку відповідальності за власну безпеку.
Німеччина є одним з найважливіших союзників Норвегії в Європі та нашим ключовим партнером в ЄС. Зараз ми виводимо нашу тісну та міцну співпрацю на новий рівень
Підписана угода охоплює співпрацю в усіх сферах за п’ятьма основними напрямами; космічне спостереження та зв'язок; морська безпека та спільні морські операції в Північній Атлантиці та Північному морі; наземні бойові дії з використанням загальновійськових сил; швидке реагування та підкріплення; оборонна промисловість; зміцнення морської співпраці.
Центральним елементом цієї співпраці є оборонне устаткування, включаючи підводні човни, ракети та нові основні бойові танки.
