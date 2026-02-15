Тегеран предлагает США экономическую составляющую нового ядерного соглашения - Reuters
Киев • УНН
Иран предлагает США включить экономическую составляющую в новое ядерное соглашение, предусматривающее взаимную выгоду в обмен на ограничение ядерной деятельности и ослабление санкций. Тегеран заявляет о возможных договоренностях в энергетической, горнодобывающей и авиационной сферах.
Иран заявляет, что в рамках переговоров с Соединенными Штатами по ядерной программе на столе могут оказаться потенциальные договоренности в энергетической, горнодобывающей и авиационной сферах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления иранских должностных лиц, передает УНН.
Детали
По словам представителей иранского МИД, будущее соглашение должно содержать экономическую составляющую, которая создаст для Вашингтона прямую коммерческую заинтересованность в ее сохранении.
Речь идет, в частности, о возможном участии американских компаний в проектах по добыче нефти и газа, инвестициях в горнодобывающий сектор, а также о закупке гражданских самолетов.
В Тегеране отмечают, что после выхода США из ядерной сделки 2015 года доверие к долгосрочным договоренностям было подорвано. Поэтому новый формат потенциального соглашения, по замыслу иранской стороны, должен предусматривать взаимную экономическую выгоду, что усложнит односторонний выход одной из сторон в будущем.
Сейчас Иран сигнализирует о готовности к определенным компромиссам, в частности относительно уровня обогащения урана и расширения механизмов международной верификации. В то же время Тегеран настаивает на сохранении права на гражданскую ядерную программу и полной или поэтапной отмене санкций.
США, со своей стороны, публично выступают за максимально жесткие ограничения ядерной деятельности Ирана. Параллельно Вашингтон продолжает усиливать давление, в том числе путем обсуждения дополнительных мер для ограничения экспорта иранской нефти, в частности в Китай.
Эксперты отмечают, что заявления о возможных экономических соглашениях пока носят декларативный характер. Конкретных контрактов, определенных компаний или согласованных сумм инвестиций пока не обнародовано. Так же отсутствует согласованный текст рамочного соглашения между сторонами.
Несмотря на это, само появление экономического измерения в публичной риторике Ирана свидетельствует о попытке переформатировать переговорный процесс. Тегеран пытается совместить вопросы ядерной безопасности с коммерческими интересами, рассчитывая, что это повысит политическую устойчивость потенциальных договоренностей.
Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от результатов ближайших раундов переговоров и готовности сторон найти компромисс между санкционным давлением и ядерными ограничениями.
Напомним
США заявили о захвате Veronica III, который перевозил подсанкционную нефть. Индо-Тихоокеанское командование ВС США перехватило танкер Veronica III под флагом Панамы, который перевозил иранскую нефть в обход санкций. Судно отслеживали от Карибского моря до Индийского океана.