Тегеран предлагает США экономическую составляющую нового ядерного соглашения - Reuters

$42.990.00
51.030.00
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 10916 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
11:51 • 14693 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
10:18 • 15693 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 17411 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 43520 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 37006 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 37296 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 30369 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 28966 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 24521 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2м/с
95%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Враг массированно атаковал Одесскую область, повреждена железнодорожная инфраструктураPhoto15 февраля, 06:55 • 11878 просмотра
Кот Палмерстон, бывший главный мышелов МИД Британии, умер на Бермудских островахVideo15 февраля, 09:03 • 5568 просмотра
Офицер ВСУ сделал предложение фристайлистке Екатерине Коцар после ее выхода в финал Олимпийских игр15 февраля, 09:30 • 8234 просмотра
Обама отреагировал на расистское видео Трампа, где его с женой изобразили обезьянами15 февраля, 10:10 • 13551 просмотра
ЕС должен определить свои ключевые требования к рф до начала мирных переговоров - Каллас11:01 • 7828 просмотра
публикации
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
14:11 • 10926 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 89583 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 146443 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 80318 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 96856 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Кайя Каллас
Хиллари Клинтон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Мюнхен
Крым
Германия
Реклама
УНН Lite
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 12172 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 20688 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 19772 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 22874 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 47250 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Хранитель
Социальная сеть
Отопление

Тегеран предлагает США экономическую составляющую нового ядерного соглашения - Reuters

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Иран предлагает США включить экономическую составляющую в новое ядерное соглашение, предусматривающее взаимную выгоду в обмен на ограничение ядерной деятельности и ослабление санкций. Тегеран заявляет о возможных договоренностях в энергетической, горнодобывающей и авиационной сферах.

Тегеран предлагает США экономическую составляющую нового ядерного соглашения - Reuters

Иран заявляет, что в рамках переговоров с Соединенными Штатами по ядерной программе на столе могут оказаться потенциальные договоренности в энергетической, горнодобывающей и авиационной сферах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления иранских должностных лиц, передает УНН.

Детали

По словам представителей иранского МИД, будущее соглашение должно содержать экономическую составляющую, которая создаст для Вашингтона прямую коммерческую заинтересованность в ее сохранении.

Речь идет, в частности, о возможном участии американских компаний в проектах по добыче нефти и газа, инвестициях в горнодобывающий сектор, а также о закупке гражданских самолетов.

В Тегеране отмечают, что после выхода США из ядерной сделки 2015 года доверие к долгосрочным договоренностям было подорвано. Поэтому новый формат потенциального соглашения, по замыслу иранской стороны, должен предусматривать взаимную экономическую выгоду, что усложнит односторонний выход одной из сторон в будущем.

Сейчас Иран сигнализирует о готовности к определенным компромиссам, в частности относительно уровня обогащения урана и расширения механизмов международной верификации. В то же время Тегеран настаивает на сохранении права на гражданскую ядерную программу и полной или поэтапной отмене санкций.

США, со своей стороны, публично выступают за максимально жесткие ограничения ядерной деятельности Ирана. Параллельно Вашингтон продолжает усиливать давление, в том числе путем обсуждения дополнительных мер для ограничения экспорта иранской нефти, в частности в Китай.

США готовятся к гораздо более серьезному уровню эскалации с Ираном по сравнению с конфликтами, которые были ранее - Reuters15.02.26, 03:41 • 10814 просмотров

Эксперты отмечают, что заявления о возможных экономических соглашениях пока носят декларативный характер. Конкретных контрактов, определенных компаний или согласованных сумм инвестиций пока не обнародовано. Так же отсутствует согласованный текст рамочного соглашения между сторонами.

Несмотря на это, само появление экономического измерения в публичной риторике Ирана свидетельствует о попытке переформатировать переговорный процесс. Тегеран пытается совместить вопросы ядерной безопасности с коммерческими интересами, рассчитывая, что это повысит политическую устойчивость потенциальных договоренностей.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от результатов ближайших раундов переговоров и готовности сторон найти компромисс между санкционным давлением и ядерными ограничениями.

Напомним

США заявили о захвате Veronica III, который перевозил подсанкционную нефть. Индо-Тихоокеанское командование ВС США перехватило танкер Veronica III под флагом Панамы, который перевозил иранскую нефть в обход санкций. Судно отслеживали от Карибского моря до Индийского океана.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Энергетика
Организация Объединенных Наций
Вашингтон
Тегеран
Китай
Соединённые Штаты
Иран