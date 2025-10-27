$42.000.10
Суддя Антверпена б'є на сполох: Бельгія перетворюється на наркодержаву

Київ • УНН

 • 386 перегляди

Бельгія стикається з організованою загрозою через наркоторгівлю, що підриває її інституції. Суддя Антверпена заявляє, що країна відповідає умовам наркодержави через незаконну економіку, корупцію та насильство.

Суддя Антверпена б'є на сполох: Бельгія перетворюється на наркодержаву

Наркоторгівля перетворює Бельгію на наркодержаву, а верховенство права знаходиться під загрозою. Про це написав суддя Антверпена в анонімному листі, опублікованому в понеділок, з проханням до федерального уряду про термінову допомогу, передає УНН із посиланням на Politico.

"Те, що відбувається сьогодні в нашому окрузі та за його межами, вже не є класичною проблемою злочинності. Ми стикаємося з організованою загрозою, яка підриває наші інституції", – написав слідчий суддя в листі, опублікованому на офіційному веб-сайті бельгійської судової системи.

"Великі мафіозі структури пустили коріння, перетворившись на паралельну силу, яка кидає виклик не лише поліції, а й судовій системі. Наслідки серйозні: чи ми еволюціонуємо в наркодержаву? Ні в якому разі, як ви думаєте? Перебільшено? За словами нашого комісара з питань наркотиків, ця еволюція вже триває. Ми з колегами поділяємо це занепокоєння", – додав суддя.

Додамо

Видання зауважує, що величезний порт Антверпена слугує воротами для незаконних наркотиків, що потрапляють до Бельгії — і Європи загалом. Брюссель, столиця країни, постраждав від хвилі стрілянини, пов'язаної з наркотиками, лише цього року сталося понад 60 інцидентів, 20 з яких сталися лише цього літа.

У відповідь на кровопролиття міністр внутрішніх справ Бельгії Бернар Квентін заявив, що хоче розгорнути солдатів на вулицях Брюсселя. Раніше цього року уряд Бельгії схвалив об'єднання шести поліцейських зон Брюсселя в єдину, яке має набути чинності на початку 2027 року, для боротьби з лихом насильства.

США завдали удару по підозрюваному судну з наркотиками в Тихому океані 22.10.25, 20:10 • 4075 переглядiв

В анонімному листі суддя далі зазначає, що наркодержава характеризується незаконною економікою, корупцією та насильством — умовами, яким, на думку судді, відповідає Бельгія. Суддя зазначає, що мережі відмивання грошей збільшують вартість нерухомості, корупція проникає в державні установи, а викрадення людей можна замовити через Snapchat.

"Це хабарництво проникає в наші інституції. Справи, які я вів останніми роками — а я лише один із 17 слідчих суддів в Антверпені — призвели до арештів працівників на ключових посадах у порту, митників, поліцейських, муніципальних клерків і, на жаль, навіть співробітників системи правосуддя, як у в'язницях, так і тут, у цій будівлі", — йдеться в листі судді.

"Напад на будинок із застосуванням бомби чи бойової зброї, вторгнення в будинок або викрадення людини — все це легко замовити онлайн. Вам навіть не потрібно заходити в даркнет; достатньо облікового запису Snapchat", — додав суддя.

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини Світу
Соціальна мережа
Сутички
Антверпен
Брюссель
Бельгія