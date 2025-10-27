Судья Антверпена бьет тревогу: Бельгия превращается в наркодержаву

$42.000.10
Эксклюзив
14:34 • 13920 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 19648 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 32251 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 28239 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 33237 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 38150 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 40959 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36596 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34526 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28301 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
США требуют от Венгрии отказаться от российской нефти и призывают Китай давить на рф - посол США при НАТО27 октября, 09:19 • 9330 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 47045 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 35520 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 23333 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 20237 просмотра
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto16:54 • 5652 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 20245 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
12:53 • 32255 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 10:00 • 92661 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 114261 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 23342 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 35527 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 47052 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 62584 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 84536 просмотра
Судья Антверпена бьет тревогу: Бельгия превращается в наркодержаву

Киев • УНН

 • 1548 просмотра

Бельгия сталкивается с организованной угрозой из-за наркоторговли, подрывающей ее институты. Судья Антверпена заявляет, что страна соответствует условиям наркодержавы из-за незаконной экономики, коррупции и насилия.

Судья Антверпена бьет тревогу: Бельгия превращается в наркодержаву

Наркоторговля превращает Бельгию в нарко-государство, а верховенство права находится под угрозой. Об этом написал судья Антверпена в анонимном письме, опубликованном в понедельник, с просьбой к федеральному правительству о срочной помощи, передает УНН со ссылкой на Politico.

"То, что происходит сегодня в нашем округе и за его пределами, уже не является классической проблемой преступности. Мы сталкиваемся с организованной угрозой, которая подрывает наши институты", – написал следственный судья в письме, опубликованном на официальном веб-сайте бельгийской судебной системы.

"Крупные мафиозные структуры пустили корни, превратившись в параллельную силу, которая бросает вызов не только полиции, но и судебной системе. Последствия серьезны: мы эволюционируем в нарко-государство? Ни в коем случае, как вы думаете? Преувеличено? По словам нашего комиссара по вопросам наркотиков, эта эволюция уже идет. Мы с коллегами разделяем это беспокойство", – добавил судья.

Добавим

Издание отмечает, что огромный порт Антверпена служит воротами для незаконных наркотиков, попадающих в Бельгию — и Европу в целом. Брюссель, столица страны, пострадал от волны стрельбы, связанной с наркотиками, только в этом году произошло более 60 инцидентов, 20 из которых произошли только этим летом.

В ответ на кровопролитие министр внутренних дел Бельгии Бернар Квентин заявил, что хочет развернуть солдат на улицах Брюсселя. Ранее в этом году правительство Бельгии одобрило объединение шести полицейских зон Брюсселя в единую, которое должно вступить в силу в начале 2027 года, для борьбы с бедствием насилия.

США нанесли удар по подозреваемому судну с наркотиками в Тихом океане 22.10.25, 20:10 • 4076 просмотров

В анонимном письме судья далее отмечает, что нарко-государство характеризуется незаконной экономикой, коррупцией и насилием — условиями, которым, по мнению судьи, соответствует Бельгия. Судья отмечает, что сети отмывания денег увеличивают стоимость недвижимости, коррупция проникает в государственные учреждения, а похищения людей можно заказать через Snapchat.

"Это взяточничество проникает в наши институты. Дела, которые я вел в последние годы — а я лишь один из 17 следственных судей в Антверпене — привели к арестам работников на ключевых должностях в порту, таможенников, полицейских, муниципальных клерков и, к сожалению, даже сотрудников системы правосудия, как в тюрьмах, так и здесь, в этом здании", — говорится в письме судьи.

"Нападение на дом с применением бомбы или боевого оружия, вторжение в дом или похищение человека — все это легко заказать онлайн. Вам даже не нужно заходить в даркнет; достаточно учетной записи Snapchat", — добавил судья.

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Социальная сеть
Столкновения
Антверпен
Брюссель
Бельгия