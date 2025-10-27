Судья Антверпена бьет тревогу: Бельгия превращается в наркодержаву

Наркоторговля превращает Бельгию в нарко-государство, а верховенство права находится под угрозой. Об этом написал судья Антверпена в анонимном письме, опубликованном в понедельник, с просьбой к федеральному правительству о срочной помощи, передает УНН со ссылкой на Politico.

"То, что происходит сегодня в нашем округе и за его пределами, уже не является классической проблемой преступности. Мы сталкиваемся с организованной угрозой, которая подрывает наши институты", – написал следственный судья в письме, опубликованном на официальном веб-сайте бельгийской судебной системы.

"Крупные мафиозные структуры пустили корни, превратившись в параллельную силу, которая бросает вызов не только полиции, но и судебной системе. Последствия серьезны: мы эволюционируем в нарко-государство? Ни в коем случае, как вы думаете? Преувеличено? По словам нашего комиссара по вопросам наркотиков, эта эволюция уже идет. Мы с коллегами разделяем это беспокойство", – добавил судья.

Издание отмечает, что огромный порт Антверпена служит воротами для незаконных наркотиков, попадающих в Бельгию — и Европу в целом. Брюссель, столица страны, пострадал от волны стрельбы, связанной с наркотиками, только в этом году произошло более 60 инцидентов, 20 из которых произошли только этим летом.

В ответ на кровопролитие министр внутренних дел Бельгии Бернар Квентин заявил, что хочет развернуть солдат на улицах Брюсселя. Ранее в этом году правительство Бельгии одобрило объединение шести полицейских зон Брюсселя в единую, которое должно вступить в силу в начале 2027 года, для борьбы с бедствием насилия.

В анонимном письме судья далее отмечает, что нарко-государство характеризуется незаконной экономикой, коррупцией и насилием — условиями, которым, по мнению судьи, соответствует Бельгия. Судья отмечает, что сети отмывания денег увеличивают стоимость недвижимости, коррупция проникает в государственные учреждения, а похищения людей можно заказать через Snapchat.

"Это взяточничество проникает в наши институты. Дела, которые я вел в последние годы — а я лишь один из 17 следственных судей в Антверпене — привели к арестам работников на ключевых должностях в порту, таможенников, полицейских, муниципальных клерков и, к сожалению, даже сотрудников системы правосудия, как в тюрьмах, так и здесь, в этом здании", — говорится в письме судьи.

"Нападение на дом с применением бомбы или боевого оружия, вторжение в дом или похищение человека — все это легко заказать онлайн. Вам даже не нужно заходить в даркнет; достаточно учетной записи Snapchat", — добавил судья.