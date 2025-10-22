США нанесли удар по подозреваемому судну с наркотиками в Тихом океане
Киев • УНН
Военные США атаковали подозреваемое в наркоторговле судно в Тихом океане у Южной Америки. Это первая известная операция в рамках нового наступления против контрабанды наркотиков, уже охватившего Карибский бассейн.
Детали
Удар по подозреваемому судну произошел поздно вечером во вторник, сообщил агентству Reuters американский чиновник, пожелавший остаться анонимным. По его словам, на борту находились несколько человек, подозреваемых в контрабанде, однако детали о повреждениях и задержанных пока не раскрываются.
Операция стала частью нового этапа борьбы США с наркоторговлей, который уже включал по меньшей мере семь ударов в Карибском бассейне. Параллельно в регионе США наращивают военное присутствие: эсминцы с управляемыми ракетами, F-35, атомная подводная лодка и около 6500 военнослужащих.
