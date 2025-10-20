Трамп назвал президента Колумбии «лидером нелегальной наркоторговли»

$41.640.00
19 октября, 18:24 • 37154 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
19 октября, 16:40 • 29463 просмотра
Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 62030 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 39727 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 40415 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 39710 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 46246 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 54470 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 47887 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 46695 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
Тюремное заключение Саркози: экс-президент Франции будет отбывать наказание в одиночной камере, но говорит, что не боится тюрьмы – СМИ
В Украину идет резкое похолодание, но уже через несколько дней вернется потепление – прогноз Диденко
Дочь Антонио Бандераса вышла замуж: Стелла сыграла роскошную свадьбу со звездными гостями в Испании
СМИ показали видеокадры ограбления французского Лувра
Запретил ПЦУ отпевать его и призвал к созданию единой независимой УПЦ: Филарет обнародовал духовное завещание
публикации
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октября
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 62030 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминов
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несет
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 128131 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещено
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 172693 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фото
Трамп назвал президента Колумбии «лидером нелегальной наркоторговли»

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Дональд Трамп публично назвал президента Колумбии Густаво Петро «лидером нелегальной наркоторговли», обвинив его в поощрении производства наркотиков. В то же время Пентагон подтвердил уничтожение судна, связанного с колумбийскими повстанцами, что привело к гибели трех человек.

Трамп назвал президента Колумбии «лидером нелегальной наркоторговли»

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп публично назвал президента Колумбии Густаво Петро «лидером нелегальной наркоторговли», а Пентагон подтвердил уничтожение судна, якобы связанного с колумбийскими повстанцами. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

В воскресенье, 19 октября, министр обороны США Пит Хэгсет сообщил, что американские военные нанесли удар по судну, которое, по их утверждениям, принадлежало «Национально-освободительной армии» Колумбии и занималось контрабандой наркотиков, при этом не предоставив никаких доказательств. В результате атаки погибли три человека.

За несколько часов до этого Трамп в соцсети Truth Social назвал президента Колумбии «лидером нелегальной наркоторговли», который «поощряет массовое производство наркотиков на плантациях по всей стране».

Президент Густаво Петро из Колумбии — нелегальный наркобарон, который активно поощряет массовое производство наркотиков на больших и малых плантациях по всей Колумбии. Цель этого производства — продажа огромных объемов наркотиков в США, что влечет за собой смерть, разрушения и хаос

- написал американский лидер.

Он также объявил, что США прекратят все выплаты Колумбии.

Колумбия осудила высказывания Трампа

Министерство иностранных дел Колумбии охарактеризовало слова Трампа как оскорбительные и прямо угрожающие суверенитету страны. В заявлении подчеркивается, что эти обвинения являются «чрезвычайно серьезным шагом, который унижает достоинство президента колумбийцев».

По данным Reuters, Колумбия ранее была одним из главных получателей американской помощи в Западном полушарии, но в этом году финансирование резко сократили после закрытия агентства USAID.

Напомним

Накануне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что под его руководством американские Военно-морские силы уничтожили «очень большую подводную лодку», которая перевозила запрещенные наркотики и двигалась в США по известному транзитному маршруту наркоторговли. Двух членов экипажа удалось взять в плен.

Вита Зеленецкая

