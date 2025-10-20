Трамп назвал президента Колумбии «лидером нелегальной наркоторговли»
Киев • УНН
Дональд Трамп публично назвал президента Колумбии Густаво Петро «лидером нелегальной наркоторговли», обвинив его в поощрении производства наркотиков. В то же время Пентагон подтвердил уничтожение судна, связанного с колумбийскими повстанцами, что привело к гибели трех человек.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп публично назвал президента Колумбии Густаво Петро «лидером нелегальной наркоторговли», а Пентагон подтвердил уничтожение судна, якобы связанного с колумбийскими повстанцами. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.
Детали
В воскресенье, 19 октября, министр обороны США Пит Хэгсет сообщил, что американские военные нанесли удар по судну, которое, по их утверждениям, принадлежало «Национально-освободительной армии» Колумбии и занималось контрабандой наркотиков, при этом не предоставив никаких доказательств. В результате атаки погибли три человека.
За несколько часов до этого Трамп в соцсети Truth Social назвал президента Колумбии «лидером нелегальной наркоторговли», который «поощряет массовое производство наркотиков на плантациях по всей стране».
Президент Густаво Петро из Колумбии — нелегальный наркобарон, который активно поощряет массовое производство наркотиков на больших и малых плантациях по всей Колумбии. Цель этого производства — продажа огромных объемов наркотиков в США, что влечет за собой смерть, разрушения и хаос
Он также объявил, что США прекратят все выплаты Колумбии.
Колумбия осудила высказывания Трампа
Министерство иностранных дел Колумбии охарактеризовало слова Трампа как оскорбительные и прямо угрожающие суверенитету страны. В заявлении подчеркивается, что эти обвинения являются «чрезвычайно серьезным шагом, который унижает достоинство президента колумбийцев».
По данным Reuters, Колумбия ранее была одним из главных получателей американской помощи в Западном полушарии, но в этом году финансирование резко сократили после закрытия агентства USAID.
Напомним
Накануне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что под его руководством американские Военно-морские силы уничтожили «очень большую подводную лодку», которая перевозила запрещенные наркотики и двигалась в США по известному транзитному маршруту наркоторговли. Двух членов экипажа удалось взять в плен.
США аннулируют визу президента Колумбии из-за комментариев на пропалестинской демонстрации27.09.25, 08:19 • 3719 просмотров