США аннулируют визу президента Колумбии из-за комментариев на пропалестинской демонстрации
Киев • УНН
Соединенные Штаты аннулировали визу президента Колумбии Густаво Петро. Это произошло после его участия в пропалестинской демонстрации в Нью-Йорке, где он призвал к созданию международных вооруженных сил для освобождения палестинцев.
Соединенные Штаты заявили об аннулировании визы президента Колумбии Густаво Петро после того, как он вышел на улицы Нью-Йорка на пропалестинскую демонстрацию, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Мы аннулируем визу Петро из-за его безрассудных и подстрекательских действий", - написал Госдепартамент на X.
Петро, обращаясь к толпе пропалестинских демонстрантов возле штаб-квартиры ООН на Манхэттене, призвал к созданию международных вооруженных сил, приоритетной задачей которых является освобождение палестинцев, добавив: "Эти силы должны быть мощнее, чем силы Соединенных Штатов".
"Вот почему отсюда, из Нью-Йорка, я прошу всех солдат армии Соединенных Штатов не направлять оружие на людей. Не подчиняйтесь приказам Трампа. Следуйте приказам гуманности", - сказал Петро на испанском.
Издание не смогло оперативно подтвердить, находится ли Петро все еще в Нью-Йорке. Его офис и Министерство иностранных дел Колумбии не сразу ответили на запросы о комментариях.
