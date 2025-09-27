США аннулируют визу президента Колумбии из-за комментариев на пропалестинской демонстрации

Соединенные Штаты заявили об аннулировании визы президента Колумбии Густаво Петро после того, как он вышел на улицы Нью-Йорка на пропалестинскую демонстрацию, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Мы аннулируем визу Петро из-за его безрассудных и подстрекательских действий", - написал Госдепартамент на X.

Петро, обращаясь к толпе пропалестинских демонстрантов возле штаб-квартиры ООН на Манхэттене, призвал к созданию международных вооруженных сил, приоритетной задачей которых является освобождение палестинцев, добавив: "Эти силы должны быть мощнее, чем силы Соединенных Штатов".

"Вот почему отсюда, из Нью-Йорка, я прошу всех солдат армии Соединенных Штатов не направлять оружие на людей. Не подчиняйтесь приказам Трампа. Следуйте приказам гуманности", - сказал Петро на испанском.

Издание не смогло оперативно подтвердить, находится ли Петро все еще в Нью-Йорке. Его офис и Министерство иностранных дел Колумбии не сразу ответили на запросы о комментариях.

