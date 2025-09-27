США анулюють візу президента Колумбії через коментарі на пропалестинській демонстрації

$41.490.08
48.710.05
ukenru
26 вересня, 14:33 • 34656 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 66843 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 28689 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 28286 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 28894 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 23860 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 43342 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 46467 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 49543 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 29819 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
83%
761мм
Популярнi новини
Секретар РНБО закликав збільшувати частку контрактників у війську серед 18-24 річних26 вересня, 21:04 • 8138 перегляди
В Україні завершують "лісову" реформу: які зміни чекають на "Ліси України"26 вересня, 21:25 • 15696 перегляди
Доцентка Одеського університету коригувала російські атаки та вербувала військових ЗСУPhoto26 вересня, 22:52 • 18752 перегляди
Україна нарощує виробництво дронів-перехоплювачів: Умєров анонсував проведення Технологічної Ставки з масштабування26 вересня, 23:27 • 3666 перегляди
На ТОТ почали зачинятися паливні заправки - ЦНС27 вересня, 00:17 • 13252 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій06:00 • 2512 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 66837 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 34561 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 43342 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 46465 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петер Сіярто
Рустем Умєров
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 34656 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 31095 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 36590 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 39070 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 46745 перегляди
Актуальне
Truth Social
The Washington Post
Financial Times
Джеймс Вебб (телескоп)
The New York Times

США анулюють візу президента Колумбії через коментарі на пропалестинській демонстрації

Київ • УНН

 • 574 перегляди

Сполучені Штати анулювали візу президента Колумбії Густаво Петро. Це сталося після його участі у пропалестинській демонстрації в Нью-Йорку, де він закликав до створення міжнародних збройних сил для звільнення палестинців.

США анулюють візу президента Колумбії через коментарі на пропалестинській демонстрації

Сполучені Штати заявили про анулювання візи президента Колумбії Густаво Петро після того, як він вийшов на вулиці Нью-Йорка на пропалестинську демонстрацію, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Ми анулюємо візу Петро через його безрозсудні та підбурювальні дії", - написав Держдепартамент на сайті X.

Петро, ​​звертаючись до натовпу пропалестинських демонстрантів біля штаб-квартири ООН на Мангеттені, закликав до створення міжнародних збройних сил, пріоритетним завданням яких є звільнення палестинців, додавши: "Ці сили мають бути потужнішими, ніж сили Сполучених Штатів".

"Ось чому звідси, з Нью-Йорка, я прошу всіх солдатів армії Сполучених Штатів не спрямовувати зброю на людей. Не підкоряйтесь наказам Трампа. Дотримуйтесь наказів гуманності", - сказав Петро іспанською.

Видання не змогло оперативно підтвердити, чи Петро все ще у Нью-Йорку. Його офіс та Міністерство закордонних справ Колумбії не одразу відповіли на запити про коментарі.

Кандидат у президенти Колумбії помер через два місяці після того, як у нього стріляли в Боготі11.08.25, 19:35 • 5352 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Густаво Петро
Колумбія
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки