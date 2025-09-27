США анулюють візу президента Колумбії через коментарі на пропалестинській демонстрації

Сполучені Штати заявили про анулювання візи президента Колумбії Густаво Петро після того, як він вийшов на вулиці Нью-Йорка на пропалестинську демонстрацію, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Ми анулюємо візу Петро через його безрозсудні та підбурювальні дії", - написав Держдепартамент на сайті X.

Петро, ​​звертаючись до натовпу пропалестинських демонстрантів біля штаб-квартири ООН на Мангеттені, закликав до створення міжнародних збройних сил, пріоритетним завданням яких є звільнення палестинців, додавши: "Ці сили мають бути потужнішими, ніж сили Сполучених Штатів".

"Ось чому звідси, з Нью-Йорка, я прошу всіх солдатів армії Сполучених Штатів не спрямовувати зброю на людей. Не підкоряйтесь наказам Трампа. Дотримуйтесь наказів гуманності", - сказав Петро іспанською.

Видання не змогло оперативно підтвердити, чи Петро все ще у Нью-Йорку. Його офіс та Міністерство закордонних справ Колумбії не одразу відповіли на запити про коментарі.

