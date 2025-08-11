Кандидат у президенти Колумбії помер через два місяці після того, як у нього стріляли в Боготі

Опозиційний сенатор помер у лікарні через два місяці після того, як був поранений в результаті замаху, що відродило спогади про недавню історію політичного насильства у Колумбії.

Передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Колумбійський сенатор і кандидат у президенти Мігель Урібе Турбай, якого два місяці тому поранили під час передвиборчого виступу, помер, - про це повідомила його дружина у Instagram. Політику було 39 років. Раінше повідомлялося, що стан Урібе погіршився до небезпечного для життя рівня.

УНН повідомляв, що за даними фахівців з лікарні Санта-Фе у столиці Колумбії Боготі, у результаті крововиливу в мозок Урібе потребував "нейрохірургічного втручання". Загалом, за останні тижні політик переніс кілька операцій.

Довідка

39-річний Урібе Турбай був кандидатом у президенти від опозиційної Демократичної центристської партії.

Ти назавжди залишишся коханням усього мого життя. Дякую за кохання, яке я дарувала все життя, дякую за те, що ти був батьком для дівчаток, найкращим батьком для Алехандро - написала його дружина Марія Клаудія Таразона в пості в Instagram.

