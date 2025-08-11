$41.390.07
Ексклюзив
16:37 • 12077 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
14:46 • 35625 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
12:35 • 86842 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 93082 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 64035 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 119836 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 123032 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 104574 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 72462 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 122994 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Кандидат у президенти Колумбії помер через два місяці після того, як у нього стріляли в Боготі

Київ • УНН

 • 1078 перегляди

Мігель Урібе Турбай, кандидат у президенти Колумбії, помер через два місяці після того, як у нього стріляли під час передвиборчого виступу. Нещодавно 39-річний політик переніс кілька операцій, але його стан погіршився.

Кандидат у президенти Колумбії помер через два місяці після того, як у нього стріляли в Боготі

Опозиційний сенатор помер у лікарні через два місяці після того, як був поранений в результаті замаху, що відродило спогади про недавню історію політичного насильства у Колумбії.

Передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Колумбійський сенатор і кандидат у президенти Мігель Урібе Турбай, якого два місяці тому поранили під час передвиборчого виступу, помер, - про це повідомила його дружина у Instagram. Політику було 39 років. Раінше повідомлялося, що стан Урібе погіршився до небезпечного для життя рівня.

У Колумбії вперше затримали безпілотну наркосубмарину з антеною Starlink03.07.25, 09:04 • 1788 переглядiв

УНН повідомляв, що за даними фахівців з лікарні Санта-Фе у столиці Колумбії Боготі, у результаті крововиливу в мозок Урібе потребував "нейрохірургічного втручання". Загалом, за останні тижні політик переніс кілька операцій.

Довідка

39-річний Урібе Турбай був кандидатом у президенти від опозиційної Демократичної центристської партії.

Ти назавжди залишишся коханням усього мого життя. Дякую за кохання, яке я дарувала все життя, дякую за те, що ти був батьком для дівчаток, найкращим батьком для Алехандро

- написала його дружина Марія Клаудія Таразона в пості в Instagram.

Нагадаємо

СБУ запобігла замаху на снайпера Дениса Єрмака, який є братом керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що на нього було близько 20 замахів. Він не засуджує ворогів за спроби відповісти тим самим.

Еквадорці у квітні 2025 року обирали між чинним президентом Даніелем Нобоа – молодим реформатором, який обіцяє побороти злочинність і стабілізувати економіку, та кандидаткою від лівих сил Луїзою Гонсалес, яка прагне повернути країну до соціальної політики колишнього президента Рафаеля Корреа.

Аргентина викрила мережу шпигунів, пов’язаних із Пригожиним, яка діяла в інтересах кремля19.06.25, 10:21 • 3104 перегляди

Ігор Тележніков

Новини Світу
Колумбія
Андрій Єрмак
Кирило Буданов
Еквадор