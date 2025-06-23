Малюк заявив, що рф готувала замах на брата Єрмака

СБУ запобігла замаху на снайпера Дениса Єрмака, який є братом керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Дениса планували підірвати. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Денис Єрмак наразі служить в ГУРі, в Іноземному легіоні, снайпер. Але, окрім того, зараз працює на дронах, більшість часу перебуває на лінії бойового зіткнення. Варіант ліквідації був наступний: він перебуває на лінії бойового зіткнення (на той час в Запоріжжі), як тільки повертається з бойового розпорядження - працювати по ньому вибуховим пристроєм. Виконавець – харків’янин, нахабний, молодий, грамотний інженер, тобто той, хто фахово може виготовити вибуховий пристрій - розповів Малюк.

Він зазначив, що виконавець приїхав у Київ, зняв квартиру. СБУ вдалося, поки він купував всі необхідні компоненти, поставити відео і аудіо контроль в квартиру.

Тож ми повністю контролювали перебіг подій. Окрім цього вдалося зробити технічне проникнення до його телефону, де ми зафіксували багато розмов, де куратори в деталях управляли всім процесом. Чотири ночі виконавець займався тільки вибухівкою. Вдень він відсипався, вночі – починав все майструвати. Загальна вага, яку він "накрутив", була 2,5 кг. Плюс вражаючі елементи, сам робив детонатор - сказав Малюк.

Голова СБУ заявив, що вів спостереження за Денисом, до речі, взагалі неповнолітній хлопчинка 14 років.

Проводив "візуалку" у дворі, за місцем проживання. На той момент Денис перебував на Запоріжжі, але дружина і двоє дітей перебували в Києві. Зі зрозумілих причин ми забрали їх з адреси. Русаки дуже поспішали, їм кров з носа потрібно було це зробити. Виконувати планували мега нахабно. Вам для розуміння: для підриву великого джипа достатньо 800 грам, щоб це було "в хлам". Для звичайної автівки – 400 грам. А 2,5 кг – це немає ні стінок, ні перестінок, нічого, якщо підірвати вибуховий пристрій в під’їзді - розповів Малюк.

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Голова СБУ повідомив, що росіяни виконавцю сказали так: прийдеш, подзвониш в двері, на тебе чекають, просто передай посилку.

Це класична схема використання "втемну". Виконавець купив два телефони, один з телефонів був приєднаний до вибухівки. У русаків був слуховий контроль – якби вони почули, що агент підійшов до цілі та йому відкрили двері, вони б одразу організували вибух. Живого не було б ні того, хто приніс, ні того, хто за дверима - сказав Малюк.

За його словами, росіяни хотіли здійснити теракт до 15:00 15 травня.

Цього дня була зустріч у Стамбулі, тож ворог хотів реалізувати свій задум до її початку. Зрозуміло, що це могло вплинути на перемовний процес, оскільки Андрій Єрмак входив до складу цієї групи. Здійснити задумане росіянам ми не дали - заявив Малюк.

Доповнення

Малюк розповів також про спроби замаху на Зеленського та керівника ГУР Буданова.

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