Малюк заявил, что рф готовила покушение на брата Ермака

СБУ предотвратила покушение на снайпера Дениса Ермака, брата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Дениса планировали взорвать. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк во время общения с журналистами, передает УНН.

Денис Ермак сейчас служит в ГУРе, в Иностранном легионе, снайпер. Но, кроме того, сейчас работает на дронах, большую часть времени находится на линии боевого соприкосновения. Вариант ликвидации был следующий: он находится на линии боевого соприкосновения (в то время в Запорожье), как только возвращается с боевого распоряжения - работать по нему взрывным устройством. Исполнитель – харьковчанин, наглый, молодой, грамотный инженер, то есть тот, кто профессионально может изготовить взрывное устройство - рассказал Малюк.

Он отметил, что исполнитель приехал в Киев, снял квартиру. СБУ удалось, пока он покупал все необходимые компоненты, установить видео и аудио контроль в квартире.

Поэтому мы полностью контролировали ход событий. Кроме этого удалось сделать техническое проникновение в его телефон, где мы зафиксировали много разговоров, где кураторы в деталях управляли всем процессом. Четыре ночи исполнитель занимался только взрывчаткой. Днем он отсыпался, ночью – начинал все мастерить. Общий вес, который он "накрутил", был 2,5 кг. Плюс поражающие элементы, сам делал детонатор - сказал Малюк.

Глава СБУ заявил, что вел наблюдение за Денисом, кстати, вообще несовершеннолетний мальчишка 14 лет.

Проводил "визуалку" во дворе, по месту жительства. На тот момент Денис находился в Запорожье, но жена и двое детей находились в Киеве. По понятным причинам мы забрали их с адреса. Русаки очень спешили, им кровь из носа нужно было это сделать. Выполнять планировали мега нагло. Вам для понимания: для подрыва большого джипа достаточно 800 грамм, чтобы это было "в хлам". Для обычной машины – 400 грамм. А 2,5 кг – это нет ни стенок, ни перестенок, ничего, если взорвать взрывное устройство в подъезде - рассказал Малюк.

В СБУ рассказали подробности подготовки двух покушений на Зеленского: одно планировали на территории ОП, а другое - в аэропорту Жешув

Глава СБУ сообщил, что русские исполнителю сказали так: придешь, позвонишь в дверь, тебя ждут, просто передай посылку.

Это классическая схема использования "втемную". Исполнитель купил два телефона, один из телефонов был присоединен к взрывчатке. У русаков был слуховой контроль – если бы они услышали, что агент подошел к цели и ему открыли дверь, они бы сразу организовали взрыв. Живого не было бы ни того, кто принес, ни того, кто за дверью - сказал Малюк.

По его словам, русские хотели совершить теракт до 15:00 15 мая.

В этот день была встреча в Стамбуле, поэтому враг хотел реализовать свой замысел до ее начала. Понятно, что это могло повлиять на переговорный процесс, поскольку Андрей Ермак входил в состав этой группы. Осуществить задуманное русским мы не дали - заявил Малюк.

Дополнение

Малюк рассказал также о попытках покушения на Зеленского и руководителя ГУР Буданова.

Зеленский рассказал о покушении на него в начале вторжения рф: "Были выстрелы, некоторые люди погибли"